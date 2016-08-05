Кировск, Ленинградская область, 5 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Семилетняя девочка получила тяжелую травму головы в результате неудачной попытки спуститься по перилам лестницы в спортивной школе в городе Кировске Ленинградской области, где на летнее время организован детский лагерь. Ребенок находится в коме. Об этом сегодня, 5 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

В палате интенсивной терапии

Девочка спускалась по лестнице вместе с двумя одногруппницами. Однако, вместо того чтобы сойти вниз по ступенькам, она решила скатиться по перилам и упала в лестничный пролет со второго этажа. В результате падения первоклассница ударилась головой.

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии в Кировскую межрайонную больницу. У пострадавшей диагностированы перелом лобной кости и сотрясение головного мозга. Ребенка ввели в состояние медикаментозной комы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, бригада медиков, включая нейрохирургов, из Детской областной клинической больницы выехала в больницу Кировска. В зависимости о состояния ребенка будет принято решение о необходимости и возможности транспортировки девочки в Областную больницу.

В настоящее время следователи еще работают на месте происшествия, устанавливаются причины и условия произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели случившегося.

Напомним, после трагедии на Сямозере в Карелии, в результате которой погибли 14 детей, по всей стране начались массовые проверки летних оздоровительных учреждений, занимающихся деятельностью по организации отдыха и оздоровления детей.

Власти 47-го региона проверили около 700 летних оздоровительных учреждений, подведомственных администрации области. Ни один них не был закрыт. В ряде случаев обнаружены незначительные нарушения санитарного и трудового законодательства.

Вместе с тем в конце июня в Ленобласти был обнаружен незаконный лагерь «Пересвет», воспитанники которого жаловались на рукоприкладство и плохие условия. Проверка лагеря выявила массу нарушений.