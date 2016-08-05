Симферополь, 5 августа, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Симферополе второй день не выезжают из ДЕПО троллейбусы ГУП РК «Крымтроллейбус». Водители троллейбусов объясняют, что не могут и не имеют права выводить машины на маршрут в таком техническом состоянии. Директор предприятия Александр Швейкус уверен, что сотрудники предприятия устроили саботаж, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

Утром 4 августа из троллейбусного парка на маршруты вышло только девять машин. Остальные из ДЕПО выводить нельзя — капитального ремонта не было более пяти лет. Возможно, так бы и ездили дальше, но тут на предприятие нагрянула проверка Ространснадзора совместно с ГИБДД. Она проходит с 1 до 15 августа. Водители не захотели получать штрафы и лишаться прав на управление транспортным средством из-за плохого технического состояния троллейбусов.

В троллейбусном парке много машин, и если принимать их по должностной инструкции, почти все непригодны к эксплуатации, — рассказал один из водителей «Крымтроллейбуса» «Российской газете».

По словам директора предприятия Александра Швейкуса, планово-предупредительная проверка Ространснадзора проводится из-за того, что было допущено несколько случаев ДТП с участием троллейбусов, в которых падали пассажиры в салоне. Сотрудники Госавтоинспекции уже оштрафовали троих человек за ненадлежащее техническое состояние троллейбусов. При этом он обещает, что «Крымтроллейбус» компенсирует водителям их «затраты».

«Проблема одна — техническое состояние троллейбусного парка желает быть лучшим, потому что капитальный ремонт троллейбусов не проводился последние лет пять. Я для себя понимаю, что это саботаж со стороны водителей, которые ищут причины, чтобы только не выходить на линию», — заявил агентству «Крыминформ» директор ГУП «Крымтроллейбус» Александр Швейкус.

Трудовой коллектив обвинил директора предприятия в умышленном развале «Крымтроллейбуса». Так, руководство предприятия сперва приостановило работу «Центральных троллейбусных ремонтных мастерских» (ЦТРМ) при «Крымтроллейбусе», где изготавливали 450 наименований запчастей для троллейбусов, а после и полностью закрыло подразделение и сократило 60 сотрудников производственных цехов.

«Ещё во время блэкаута, когда Совмин давал добро на выход 50 единиц подвижного состава, у нас почему-то выпускали только 10 единиц и никто никаких мер не собирался предпринимать, — рассказала «Крымскому информационному агентству» водитель троллейбуса Светлана Шелест. — Наше руководство обосновывало эти меры режимом ЧС. При этом ни одной запчасти в этот период, ни одного «расходника», начиная с января месяца, закуплено не было. После режима ЧС 80% подвижного состава до сих пор стоит под забором».

По её словам, не только троллейбусы не обеспечиваются новыми комплектующими, но и водители не получают «элементарных подручных средств»: перчатки, жилеты; у слесарей нет отвёрток и молотков. «Блэкаут закончился в апреле, но мы до сих пор сидим в резерве. Также мы не вырабатываем своё рабочее время, поэтому люди вынуждены подрабатывать кондукторами, чтобы хоть какие-то деньги заработать», — сообщила Шелест.

Сегодня на предприятии средняя ставка водителя — 120 рублей 75 копеек в час, у кондуктора — 69 рублей. Все премии и надбавки, предусмотренные коллективным договором, по словам сотрудников, с них сняли. Бывало, что водителям приходилось покупать запчасти за свои деньги, чтобы вывести машины на маршрут.

В администрации предприятия объясняют, что конкурсная закупка — дело не быстрое, но все запчасти на машины будут. «Идёт планомерная работа по приобретению запасных частей и материалов для восстановления работоспособности троллейбусов. Эта процедура не сиюминутная, а требует определённых конкурсных процедур и время на поставку запчастей», — заявил «Крымскому информационному агентству» директор «Крымтроллейбуса» Александр Швейкус.

Терпение кончилось у крымских властей. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал уволить Швейкуса, а пока отстранил от работы.

«В связи с многочисленными жалобами трудового коллектива ГУП РК «Крымтроллейбус», поступающими, в том числе на Facebook, а также претензиями со стороны прокуратуры Республики Крым и других правоохранительных органов, директор данного предприятия господин Швейкус будет уволен с занимаемой должности, — написал на своей странице в соцсети Аксёнов. — На сегодняшний момент господин Швейкус отстранен от работы в связи с проведением внутреннего служебного расследования. Не сомневаюсь, результаты данной проверки будут ожидаемыми».

Пока что остаётся неясным один вопрос — когда троллейбусы вернутся на улицы Симферополя? Поспособствует ли этому смена директора предприятия? Симферопольские власти вводят дополнительные автобусы, чтобы избежать в городе транспортного коллапса.

Парк «Крымтроллейбуса» всё же обновляется. В июне парк пополнили 14 новых машин Сокольнического вагоностроительного завода «СВАРЗ-МАЗ», адаптированных к потребностям людей с ограниченными возможностями. В 2015 году предприятие получило три низкопольных троллейбуса «Авангард» Вологодского механического завода. Всего у «Крымтроллейбуса» более 240 троллейбусов.