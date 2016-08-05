Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Ерохин прокомментировал результат жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В частности, игрок отметил, что на этой стадии турнира вообще нет слабых команд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 5 августа.

vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин

«Аякс» — опытная европейская команда, которая всегда славилась своими молодыми талантливыми воспитанниками. Любой соперник в плей-офф Лиги чемпионов — известный европейский клуб. Но если честно, то особняком все равно стоял «Манчестер Сити», — обратил внимание Ерохин.

Полузащитник сказал, что у коллектива есть время, чтобы изучить голландцев, но при этом не стоит забывать о матчах чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоялась сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне. С футбольным клубом из Амстердама подопечные Курбана Бердыева встретятся на выезде 16 августа. Ответная игра состоится на ростовском стадионе «Олимп-2» 24 августа.