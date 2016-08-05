Воронеж, 5 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Включению энергоблока предшествовал толчок турбины (выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора), опробование её работы на холостом ходу. Специалистами был проведён большой комплекс проверок и испытаний на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизия различного оборудования — все мероприятия, необходимые для подтверждения надёжности и безопасности энергоблока при его дальнейшей эксплуатации.

Bjoern Schwarz Атомная электростанция

«Подключение к энергосистеме уникального не только для России, но и для всего мира атомного энергоблока, построенного на Нововоронежской АЭС, означает резкий рывок вперед отечественной атомной промышленности на мировом атомном рынке, где конкуренция растет год от года, — заявил член комитета Государственной думы по энергетике Василий Журко. — . Все активнее о себе заявляют новые игроки, такие как Южная Корея и Китай. Опытные участники рынка (Франция, США, Россия) соревнуются в реализации самых современных проектов атомных энергоблоков поколения «три плюс». Осуществив энергопуск реактора ВВЭР-1200, Росатом теперь имеет готовый уже работающий проект, который может служить референцией для новых зарубежных заказчиков».

«Несомненным плюсом является использование новейших разработок в области безопасности, которые делают невозможными аварии типа фукусимской и исключают возможность радиоактивного выброса в окружающую среду, — отметил он. — Этому способствует наличие двух защитных оболочек вместо одной, пассивных систем безопасности, которые могут работать в аварийных ситуациях без вмешательства человека. Экономические параметры блока — более высокая мощность, снижение количества необходимого персонала за счет автоматизации, долгий срок службы (60 лет) — также делают его весьма привлекательным для строительства как в России, так и за рубежом. Запуск нового энергоблока вкупе с началом швартовных испытаний на первом плавучем атомном энергоблоке и пусковыми операциями на уникальном блоке на быстрых нейтронах на Белоярской АЭС свидетельствуют о том, что российская атомная отрасль развивается, постоянно набирая темп».

«После аварии на Фукусиме «Росатом» может ожидать увеличения спроса на строительство таких АЭС с повышенной системой безопасности, прежде всего, от стран, которые подвержены природным катаклизмам, — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. — Шестой блок Нововоронежской АЭС защищен от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета, его реакторный зал укреплен двойной защитной оболочкой, целый ряд новшеств позволяет говорить об уникальном проекте в области атомной энергетики. Сегодня продолжает строиться седьмой энергоблок, который обладает такой же системой безопасности. Важно также, что безопасность АЭС для населения подтверждается замерами общественного экологического движения. Вместе с тем, в ближайшем будущем России придется конкурировать с США и Францией, которые также строят энергоблоки нового поколения «3+». Но тот факт, что Россия представила рабочий вариант первой, дает ей безусловное конкурентное преимущество. Что касается важности объекта для региона, то проект отличается крупнейшими инвестициями в Центрально-Черноземном регионе, что дает, прежде всего, новые рабочие места; во времена кризиса и повсеместной безработицы это крайне важно. Кроме того, новые энергоблоки увеличивают престиж инженерных профессий и дают импульс к развитию региона за счет пополнения местного и регионального бюджетов».

«Успешный пуск энергоблока поколения «три плюс» ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС — это хорошая новость для Росатома, так как она подтвердила его первенство на международном рынке, — уверен эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. — Станции с повышенными требованиями МАГАТЭ по безопасности, введенными после аварии в Фукусиме, еще строятся в США и Франции, но блок на Нововоронежской АЭС уже можно демонстрировать потенциальным заказчикам в действии, а это конкурентное преимущество. Ближайшее конкурентное решение — южнокорейский APR-1400, уже запущенный в эксплуатацию в этом году в третьем блоке АЭС Shin-Kori — выигрывает в мощности, но проигрывает в безопасности. У него, в отличие от решения Росатома, отсутствует ловушка расплава. Чтобы полностью оценить экономические параметры проекта, неплохо бы дождаться оглашения его окончательной стоимости. Но уже очевидно, что ВВЭР-1200 имеет повышенную по сравнению с предыдущими поколениями реакторов эффективность, которая может ускорить его окупаемость. Рост эффективности достигается более высокой мощностью (1195,4 МВт) при сопоставимых габаритах активной зоны, долгим сроком службы (до 60 лет), возможностью работать 18 месяцев без перегрузки топлива, более полным «выжиганием» топливных элементов и другими улучшенными удельными показателями».