Москва, 18 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. «Повелители снов» — российская фантастическая комедия о передаче на расстоянии «снов на заказ» — стартует сегодня в российский кинотеатрах. Режиссёром, соавтором сценария и продюсером фильма стала выпускница ВГИКа, молодой режиссёр Ирина Багрова.

Цитата из к/ф «Повелители снов». реж Ирина Багрова. 2016. Россия Сладкий сон

Фильм выходит в прокат под слоганом «А что снится Вам?». В центре сюжета — уже десять лет успешно существующая на рынке Корпорация снов. Один из сотрудников компании изобретает прибор, способный передавать сны на большом расстоянии. Теперь в мире появилась новая сеть общения, способная составить конкуренцию интернету: повысив мощность устройства, создатели прибора могут передавать на расстоянии даже мысли. Но у любого открытия есть своя обратная сторона. О побочных эффектах нового устройства поначалу никто не задумался…

Роль главного антагониста в картине — директора Корпорации снов с замашками самодура — исполнил народный артист России Александр Балуев («Благословите женщину»). В фильме также снимались Дмитрий Ендальцев («Выжить После»), Анастасия Пронина («О чём говорят мужчины»), Дмитрий Соколов («Вышибала») и Софья Лебедева («А зори здесь тихие…»).

Режиссурой Ирина Багрова увлеклась ещё во время учёбы на филологическом факультете МГУ и параллельно с преподавательской деятельностью начала заниматься на режиссерских курсах. В 2010 году окончила ВГИК имени Герасимова, мастерскую режиссуры игрового кино под руководством Юрия Кары и Бориса Григорьева. Ее дипломная работа по рассказу Антона Чехова «Ведьма» получила приз IV Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино», а короткометражный фильм «Велосипед» участвовал в конкурсной программе VI «Арткино».

Цитата из к/ф «Повелители снов». реж Ирина Багрова. 2016. Россия Абстрактное сновидение

Багрова сыграла эпизодическую роль продавца в магазине саксофонов в комедии «Криминальный блюз» с Игорем Бутманом 2015.

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В 2015 году Багрова основала киностудию «Конфетти», где и была завершена работа над её дебютным полнометражным фильмом «Повелители снов».

Комментируя основную идею фильма, Ирина Багрова замечает, что гораздо проще бороться со злом внешним, чем с самим собой: «Главный герой Гриша сначала борется с директором корпорации — воплощением в фильме внешнего зла, а дальше, уже после победы, начинает разбираться в себе и понимает, что это гораздо сложнее… Мы пытались облечь всё в форму фильма-мультфильма, чтобы во время просмотра он дарил радость и заряд хорошего настроения».

Цитата из к/ф «Повелители снов». реж Ирина Багрова. 2016. Россия Мечта о лете

Московская премьера «Повелителей снов» состоялась в Большом зале Дома Кино в конце октября прошлого года, а в ноябре прошёл ещё один специальный показ фильма в кинотеатре «Звезда». Тогда мы уже общались с Ириной Багровой, режиссёр рассказала корреспонденту ИА REGNUM о задумке дебютного фильма и поделилась мнением насчёт проведения в России Года кино.