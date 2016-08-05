Москва, 5 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Слова премьер-министра о том, что преподавателям, недовольным заработной платой, надо уйти в бизнес, которые вызвали резонанс в обществе, не новы. И удивительно, почему именно сейчас они вызвали резонанс. Наводит на мысль, что есть этому основа, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя предложение Дмитрия Медведева учителям о подработке.

Николай Богданов-Бельский. У больного учителя. 1897

«Еще на заре нулевых ректоры экономических вузов предлагали преподавателям, недовольным зарплатой, зарабатывать на стороне. С формулировкой: «…какие же вы экономисты если не умете зарабатывать деньги». Тогда это воспринималось обидно, но не так резонансно. Руководителя не волновало, что, кроме экономистов, в вузе работают тысячи преподавателей других профилей. Так почему же слова премьер-министра сейчас так взволновали общество? Во-первых, его слова как минимум нелогичны. Он делает акцент на то, что педагог — это призвание, а значит работать можно и за маленькие деньги, то есть за энтузиазм. Семья, дети, любовницы — не в счет. Ну, а разве профессия врача — это не призвание? А профессия пилота? Профессия военного — не призвание? Разве есть более важное призвание, чем быть военным или полицейским и служить отечеству?» — задается вопросом Абрамов.

«Следуя логике премьер-министра, и все работники силовых структур, недовольные зарплатой, должны уйти в бизнес. Частично такое уже было, когда многие силовики уходили в ЧОПы, а на военных заводах выпускались чайники. Теперь учителя физкультуры уйдут в охранники. Учителя точных наук — в бухгалтеры, учителя естественных наук будут выращивать овощи и фрукты и торговать ими на рынке. А вместо школ организовать те самые рынки, где будут торговать выращенными учителем биологии помидорами. Почему нет? Что-то подобное уже было в нашей истории, которая кружится по спирали», — сказал Абрамов.

«В целом эта история неоднозначная. Есть масса стран, где зарплаты учителей ниже зарплат силовиков. И есть много стран с обратной динамикой. И это логично. Власть, чтобы не потерять власть, платит силовикам, но не по этому показателю стоит судить. Зарабатывать должны все! И трудозатраты у всех не малые. Но применительно к России, все очень дифференцированно. Это отметил и пресс-секретарь президента. От региона к региону уровень заработка учителей разный. Например, в Москве он вполне приличный. Но кто задумывается о том, что, чтобы обеспечить приличный заработок учителю приходится работать на несколько ставок и брать дополнительные уроки репетиторства? Преподаватели сторонние заработки ищут в научных грантах и также работают на несколько ставок. И это в «сытой» Москве. Если премьер-министр не в курсе, что большинство учителей и преподавателей именно так и делают, то это его не красит. Его призыв устарел, и им уже давно пользуются. Однако в скором времени по предложению правительства во главе с тем же премьером предлагается урезать расходы на науку. То есть и то, чем приходилось выкручиваться и подрабатывать, урезают. Денег нет, но вы там «крутитесь», — отметил эксперт.

«У этой проблемы есть одна сторона медали. Если посмотреть на проблему глубже, то дело даже не в том, сколько зарабатывает педагог, а какое отношение к нему в обществе. Отношение к учителям и преподавателям, начиная с 90-х, мягко говоря, не лучшее. Снисходительно пренебрежительное. В лучшем случае, как к обслуживающему персоналу. Такое же отношение к этим профессиям и у молодежи. Почему премьер-министра это не заботит. Хотя кому, как ни ему знать, какое уважительное отношение было к этим профессиям даже 30 лет назад. Отец премьера — профессор ЛГУ. И он прекрасно помнит, как уважали отца именно за его профессию. Уровень зарплат профессоров в советские годы был более чем достойный! Тысяч 200 по нынешним меркам. А если профессор был заведующим кафедрой, то в пересчёте на сегодняшний день зарплата составляла не менее 300−400 тыс.руб. Это почти в 10 раз меньше сегодняшних реалий. И понятно, почему уровень образования в советской школе был выше», — напомнил историю Абрамов.

«Эта проблема унизительного неуважения в обществе и в целом со стороны государства, куда более серьезная, чем зарплата. Ее иначе, как национальным позором, не назовешь. Так и будет в России — педагог честный, голодный, но гордый», — резюмировал эксперт.

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