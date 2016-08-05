Душанбе, 5 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана и Программа развития ООН в Таджикистане (ПРООН) подписали сегодня, 5 августа, проект «Усиление потенциала по подготовке и реагирования».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на развитие

«Основной целью проекта является укрепление потенциала КЧС по готовности и реагированию на стихийные бедствия в Таджикистане, который включает в себя оказание технической помощи, обучение и переподготовку сотрудников КЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект рассчитан до 2018 года, он оценивается в $1 млн 650 тыс. (108,2 млн рублей) и финансируется правительством РФ в рамках Трастового Фонда ПРООН по развитию.

Документ сегодня в Душанбе подписали председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-лейтенант Рустам Назарзода и страновой директор ПРООН в республике Ян Харфст.

Отметим, что в мае 2016 года о том, что Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне нуждается в серьезной поддержке, Рустам Назарзода сообщил своему российскому коллеге в рамках работы московского IX Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016». Он также обратился к Владимиру Пучкову с просьбой помочь Таджикистану в подготовке и переподготовке курсантов, специалистов-психологов и офицерского состава.

«Мы испытываем трудности с кадровым составом, у нас нет ни одного учебного заведения по подготовке специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС», — сообщил тогда Назарзода.