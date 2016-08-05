Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Чистая прибыль петербургских госпредприятий общественного транспорта выросла в первом полугодии 2016 года на 60%, по сравнению с тем же периодом 2015 года, и составила 940,7 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 5 августа, в городском комитете по транспорту.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снизу вверх. Метрополитен

Наибольшую прибыль принес ГУП «Петербургский метрополитен» — 492,2 млн рублей. СПб ГУП «Горэлектротранс», который обеспечивает троллейбусное и трамвайное движение в городе, заработал 199,8 млн рублей. Прибыль эксплуатирующего городские автобусы СПб ГУП «Пассажиравтотранс» составила 248,7 млн рублей.

При этом доходы подведомственных комитету по транспорту предприятий от перевозки пассажиров за январь-июнь 2016 года составили 14,8 млрд. руб. и выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, а расходы — 25,7 млрд руб., увеличившись на 14% к показателям 2015 года. Наибольшая доля в доходах и расходах также приходится на Петербургский метрополитен.

При этом в текущем году несколько возросло количество жалоб населения на работу общественного транспорта в Петербурге. В первом полугодии 2015 года было принято 10 983 жалобы, а за аналогичный период 2016 года — 11 127 жалоб горожан.

Напомним, что с 1 января 2016 года в Петербурге были повышены тарифы на проезд в общественном транспорте: в метро — с 31 до 35 рублей, в наземном транспорте — с 28 до 30 рублей. Тем не менее, представители отрасли заявляли, что эти тарифы не дают возможность предприятиям общественного транспорта развиваться. Однако власти Петербурга отказали рассматривать возможность повышения тарифа в текущем году.