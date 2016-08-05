Минск, 5 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ за июль увеличились на $315,4 млн и, по предварительным данным, на 1 августа составили $4,6296 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка постсоветской республики.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко посещает Центральное хранилище Национального банка Белоруссии, 16 марта 2006 года

Объём ЗВР, рассчитанный по методологии Нацбанка Белоруссии (в национальном определении) вырос на $394,5 млн и на 1 августа составил $5,186 млрд в эквиваленте.

«Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление второго транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средств от продажи министерством финансов и Национальным банком Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов», — сказано в официальном сообщении.

Нацбанк проинформировал также, что ЗВР сокращались, главным образом, из-за обслуживания внешнего долга. Напомним, внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 июля составлял $13,1 млрд, увеличившись с начала года на 5,1%, на его погашение было направлено $415,3 млн. Данные по состоянию госдолга постсоветской республики на 1 августа не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, пополнению ЗВР Белоруссии способствует оказание прямой и косвенной финансовой помощи России. В число крупнейших кредиторов постсоветской республики входит также Китай, однако он предоставляет «связанные» кредиты, увеличивающие госдолг и отрицательно влияющие на объём ЗВР.