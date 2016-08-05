Москва, 5 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Изменения правил оказания экстренной помощи выезжающим за границу российским туристам могут снизить комиссионные для турагентов и повысить цены на туристический продукт. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 5 августа менеджер компании ООО «Юник-ТУР» Ксения Тунякина, комментируя утвержденные правительством РФ новые правила финансирования экстренной помощи туристам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подорожание путёвок

«Это касается, прежде всего, туроператоров, но и для турагентов это может обернуться повышением цен на турпродукт, или снижением комиссионных, или, вполне возможно, операторы обяжут турагентов, которые имеют договор с ними и продают их туры, платить отчисления», — отметила она.

На первый взгляд, нововведения хороши только для самих туристов, пояснила она. «В целом ситуация плачевная — это может обернуться потерей комиссионных, а их и так уже многие туроператоры урезали в связи с закрытием некоторых стран и повышением курса валют. Это может снизить возможность заработка в период кризиса, что приведет опять же к новой волне закрытия небольших турагентств и увольнению людей, к потере рабочих мест, что ведет к повышению безработицы», — предупредила эксперт.

На сегодняшний день уже и так закрылось более 30% турфирм, указала она. «Идет монополизация рынка и снижение конкурентоспособности. При закрытии офисов турагентств, многие будут работать на дому, оставляя за собой клиентов в неофициальном порядке, что может привести к ухудшению предоставления услуг и повышению риска при покупке тура в целом. Хотя хотели, безусловно, как лучше» — подытожила Тунякина.

Напомним, ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее правила оказания экстренной помощи российским туристам, выезжающим за границу. В частности, в правилах появились требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства резервного фонда туроператоров: они должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов физлиц, находиться под прямым или косвенным контролем государства или ЦБ, а также заключить договор с АСВ. Туроператор или турагент будет обязан сообщать заказчику о возможности экстренной помощи в случае, если компания не сможет выполнить взятые на себя обязательства. Согласно документу, турист или другой заказчик может обратиться с требованием о возмещении реального ущерба, понесённого в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, за счёт средств фонда персональной ответственности туроператора.