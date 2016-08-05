Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Ростовской области обнародованы результаты проверки второй оздоровительной смены. Как проинформировали ИА REGNUM 5 августа в региональном управлении Роспотребнадзора, сумма штрафов увеличилась в четыре раза по сравнению с итогами работы первой летней смены и составила более 1,8 млн рублей.

Васильев Юрий Васильевич .Из лагеря. 1954

В период с конца июня до конца июля на территории 224 оздоровительных комплексов и лагерей провели летние каникулы почти 20 тыс. детей. Поправили свое здоровье более 95% юных отдыхающих. Инспекторы Роспотребнадзора в это время провели более 550 проверок, уделяя внимание питанию детей и профилактике заболеваний. За этот период было составлено около 740 протоколов об административных правонарушениях, наложено 675 штрафов.

Отметим, что с начала летней оздоровительной кампании отдохнули в донских лагерях около 220 тыс. ребят, в том числе 150 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году организация детского отдыха будет стоить 2 млрд рублей.

Напомним, что в период летней кампании инспекторы Роспотребнадзора приостанавливали из-за выявленных нарушений работу одного из детских лагерей. Так, «Пионер» в Неклиновском районе был не готов к приёму детей, но нарушение удалось оперативно устранить.