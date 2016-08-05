Рига, 5 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Убытки латвийских страховых обществ от обязательного страхования ответственности владельцев автотранспорта (ОСТА) в первой половине 2016 года составили 6,325 млн евро, что в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2015 года, сообщает BNS.

Pictures of Money Автострахование

Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТ) Янис Абашинс рассказал: «Учитывая острую конкуренцию на рынке, а также другие факторы, влияющие на отрасль, прогнозирую, что в целом 2016 год отрасль завершит со значительными убытками». По его словам, в первой половине 2016 года число поданных в страховые общества и ЛБСТ заявлений об ущербе увеличилось на 6% — до 21 325.

Также стало известно, что в первой половине 2016 года принято 21 841 решение о выплате страхового возмещения на общую сумму 20,51 млн. Больше всего возмещений было выплачено за повреждение транспортных средств и возмещение ущерба — в целом 79,4% от общей суммы возмещений (16,29 млн евро). Средняя сумма возмещения при страховом случае в первой половине 2016 года составила 939 евро. При этом среднее возмещение за произошедший в Латвии страховой случай составило 803 евро, а за границей — 2645 евро. Для сравнения, в первой половине 2015 года убытки латвийских страховщиков от страхования OCTA составили 2,935 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийский автопарк является одним из самых старых в Европе. Так, начальник Инспекции по контролю и сертификации транспортных средств CSDD Янис Лиепиньш заявил: «50% проходящих техосмотр автомобилей находятся в нерабочем состоянии. Для того, чтобы пройти проверку, им надо что-то чинить. Это значит, что автопарк в Латвии не в порядке. Средний возраст наших машин — 13 лет, в то время как по Европе — 6,8 лет. Наш автопарк является одним из старейших в Европе». Также он добавил, что в Латвии очень плохое состояние местных дорог. Он сообщил, что в Латвии асфальтовые дороги составляют всего 24% от всех дорог. Для сравнения в Литве — 88%.

Напомним, в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро.

Читайте также:

Половина латвийских автомобилей находятся в нерабочем состоянии