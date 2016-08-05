Севастополь, 5 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Все самовыдвиженцы в Государственную думу РФ от Севастополя сошли с дистанции, не набрав необходимого количества голосов избирателей для регистрации кандидатом. В выборах будут принимать участие только партийные выдвиженцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.

Diana Robinson Выборная гонка

Алексей Жуков, Сергей Бинали, Владимир Порватов и Максим Анзин не смогли набрать в свою поддержку необходимого количества подписей — 9,5 тысячи, что является обязательным условием для принятия участия в предвыборной гонке. На данный момент ее участниками остаются 10 человек из 14. Всех кандидатов представляют политические партии.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатом от партии «Единая Россия» по спискам идет Дмитрий Белик, от «Партии Роста» — предприниматель Олег Николаев (баллотируется по партийным спискам и по одномандатному округу). КПРФ выдвинула главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова. Последний, по мнению политолога Максима Жарова, является фаворитом на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу в Севастополе.

Добавим, что в этом году в Крыму и Севастополе впервые будут выбирать депутатов в Государственную думу РФ — выборы, как и по всей России, пройдут 18 сентября. Помимо депутатов по спискам, в этом году граждане России будут голосовать и по одномандатным округам.

18 сентября также состоятся выборы депутатов в десять муниципальных образований Севастополя. На сегодняшний день уже выдвинулось 650 кандидатов, а мандатов всего 120. Сбор подписей в их поддержку продлится до 6 августа.