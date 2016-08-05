Москва, 5 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 2016 год объявлен в РЖД Годом пассажира, следует сделать так, чтобы Год пассажира проходил в РЖД постоянно. Об этом 5 августа в ходе встречи с главой Российских железных дорог Олегом Белозёровым заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Что касается магистрального направления — вы объявили этот год — Годом пассажира, но, строго говоря, в «Российских железных дорогах» каждый год должен быть Годом пассажира. В следующем году качество не должно ухудшиться. Стандарты, которые вы зададите, или задачи, которые вы сможете решить в этом году, будут основой для работы и в последующий период», — сказал Медведев.

Глава правительства высоко оценил действия компании по программе перевозки детей, в том числе и проезд организованными группами: «Я понимаю, что это потребовало мобилизации ресурсов, мы обсуждали, каким образом деньги эти можно найти. Хорошо, что «Российские железные дороги» смогли эту задачу решить путем внутренней оптимизации, на что мы с вами неоднократно в разговорах обращали внимание».

Медведев также поздравил Белозёрова с прошедшим Днём железнодорожника: «Я поздравляю вас и в вашем лице весь огромный коллектив акционерного общества «Российские железные дороги» с наступающим праздником, Днем железнодорожника. Прошу вас передать наилучшие пожелания вашему большому трудовому коллективу, от слаженной работы которого зависят транспортное сообщение в нашей стране, перевозки людей, их возможности ездить в самых разных направлениях и, конечно, доставка грузов по всей большой территории нашего государства».

Напомним, пассажиры неоднократно жаловались на недочёты и проблемы в перевозках на железной дороге. В свою очередь, в РЖД подчёркивают, что стараются своевременно и чётко реагировать на все поступающие со стороны пассажиров жалобы.