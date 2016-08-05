Москва, 5 августа, 2016, 14:17 — ИА Регнум. 13 и 14 августа в Москве свершится главное событие года для всех любителей интеллектуальной музыки — XIX международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж». Приглашенные суперзвезды: певица, аранжировщик, актриса Суит Бэби Джей (Sweet Baby J'ai), один из лучших саксофонистов США Уилл Винсон и выдающийся американский трубач Алекс Сипягин. Мероприятие будет интересно не только ценителям жанра — вне сцены гостей ждут увлекательные интерактивные развлечения для всей семьи, связанные с темой музыки: танцевальные и DJ мастер-классы, звуковая мастерская и увлекательная детская площадка.

mosgorsad.ru Участники фестиваля 2015 года

mosgorsad.ru Музыка никого не оставляет равнодушным

За 18 лет своего становления фестиваль превратился в крупнейший джазовый форум в Европе на открытом воздухе. И к подготовке XIX предъюбилейной встречи организаторы подошли с особым трепетом. В субботней программе: квинтет лауреата международных конкурсов Антона Горбунова (Россия); квинтет саксофониста Азата Баязитова (Россия); ансамбль народного артиста России, гитариста Алексея Кузнецова и одного из лучших в мире джазовых аккордеонистов Владимира Данилина (Россия); мини-бэнд контрабасиста Игоря Уланова с программой-посвящением «Coltrane Forever» (Россия); а также особый гость — певица Суит Бэби Джей (США) в сопровождении квартета барабанщика Павла Тимофеева (Россия).

mosgorsad.ru Джаз завораживает сердца слушателей

В воскресенье: Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова (Россия) с программой «Битлз в Джазе»; один из самых именитых саксофонистов Словакии Радован Таришка в сопровождении квартета Алексея Подымкина (Россия); квартет лучшего саксофониста Австрии Хервига Радошнига; лауреат знаменитого джаз-фестиваля в Монтрё (Швейцария) певица Юлиана Рогачева и квартет Алексея Чернакова (Россия). В финале — ансамбль звезды американского джаза трубача Алекса Сипягина (США) при участии «специального гостя» — саксофониста Уилла Винсона.

Вне сцены гостей ждут необычные развлечения, которые объединяет музыка. В мобильной студии Maskeliade Street Studio каждый сможет создать свою собственную музыкальную композицию. В мастерской «Музыка Ветра» пройдут мастер-классы по созданию воздушных музыкальных колокольчиков. Ну, а для любителей активного отдыха будут актуальны уроки танцев. И конечно, отдельная детская программа с аниматорами, творческими конкурсами и викторинами для самых маленьких гостей и их родителей.

Вход на фестиваль — свободный, все развлечения — бесплатно!