Ереван, 5 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Спустя несколько дней после разрешения ситуации с захватом полка полиции в Ереване в Армении, началась череда увольнений в правоохранительных органах. Хотя, как и после апрельской войны в Карабахе, дело не дошло, и вряд ли дойдёт, до чиновников первого звена, если, конечно, не считать отставку «из-за состояния здоровья» генпрокурора страны Геворга Костаняна. Однако отставку Костаняна многие напрямую не связывают с последними событиями в Ереване.

photolure Графити с изображением членов вооруженной группы и надписью «патриоты» на одной из улиц Еревана

Хотя и в случае с увольнением остальных чиновников, в официальных формулировках также не нашлось места для указания каких-либо причин. Ясно, что свои действия власти никак не хотят ассоциировать с захватом полицейского подразделения. А поводов для отставок именно по этой причине было предостаточно.

Кого уволили

4 августа президент Армении подписал указ об увольнении первого заместителя директора Службы национальной безопасности (СНБ) Гранта Епископосяна. Причина увольнения не указывается. В указе президента есть лишь ссылки на соответствующие статьи конституции и закона РА «О Службе в органах национальной безопасности», в которых говорится о том, что заместителей руководителя СНБ назначает президент страны.

Если в случае увольнения Епископосяна причина не указывается, то начальник следственного управления СНБ Мнацакан Марукян, согласно официальному сообщению, отправлен на пенсию.

Немного иначе обстоят дела в полиции, где пресс-служба в устной форме признаёт, что причина кадровых перестановок — захват полка ППС.

3 августа указом начальника полиции Армении освобожден от должности начальник отдела полиции ереванской общины Эребуни Геворк Акопян. Именно в этой ереванской общине находится захваченный полк. Как сообщил начальник пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян, увольнение Акопяна связано с захватом территории полка ППС. По словам Агароняна, «это та же территория, полк ППС находится на этой территории».

4 августа был освобожден от должности начальник отдела полиции ереванской общины Нор-Норк Армен Ватян по причине событий, имевших место в квартале Сари Тах 19 июля. Начальник пресс-службы полиции пояснил, что чиновник освобожден от должности «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, в результате чего граждане и полицейские пострадали, также был зафиксирован инцидент с нападением на журналистов».

4 августа о своей отставке заявил также генпрокурор Армении Геворг Костанян. Выступая на заседании коллегии Костанян сообщил, что из-за проблем со здоровьем обратился к президенту Армении с просьбой принять отставку с поста генерального прокурора Армении. Президент отставку принял.

В армянской прессе уже активно обсуждается уход Костаняна. По одной из версий, Костаняна «попросили» уйти после того как генпрокуратура без согласования с верхами возбудила уголовное дело в связи насилием в отношении журналистов, в результате столкновения в ночь на 30 июля в ереванском квартале Сари Таг и на улице Хоренаци.

Недовольство президента Армении Сержа Саргсяна вызвало также и то, что по поручению генерального прокурора Армении, публикации относительно имевших место в ночь с 29 на 30 июля инцидентов на улице Хоренаци и в районе Сари Таг в Ереване были направлены в Специальную следственную службу для подготовки материалов.

По другой версии, связанные с генпрокурором компании были замешаны в махинациях со стендерами Минобороны. Газета «Айкакан жаманак» сообщает, что отставка Геворга Костаняна с поста генпрокурора связана с коррупционными историями, в частности, как выяснилось, три крупные компании, осуществляющие поставки для министерства обороны, связаны с именем Костаняна и его окружением. Проверки после апрельской войны выявили крупные злоупотребления в работе этих компаний, пишет газета.

Кого нужно было уволить

По мнению многих армянских экспертов, после недавних трагических событий в Ереване своих постов по крайней мере должны были лишится директор СНБ и начальник полиции Армении.

20 июня по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц оружия и вооружения был задержан координатор оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» (представляет внесистемную оппозицию) Жирайр Сефилян.

Согласно следователям, 20 мая в результате досмотра попавшего в ДТП автомобиля были обнаружены два автомата АК-74 и 120 патронов. В результате следственных мероприятий выяснилось, что Сефилян в составе группы лиц планировал вооруженный захват зданий общественного значения, телекоммуникационных узлов, в том числе центральную телебашню Еревана. Сефилян подозревается в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия. Восьмерым членам группы предъявлены обвинения, шестеро арестованы, в отношении одного объявлен розыск.

4 июля соратники Сефиляна, которые впоследствии были в составе вооружённой группы «Сасна Црер», захватившей полк ППС, на пресс-конференции в Ереване прямым текстом заявили, что если Серж Саргсян согласится, на так называемую «сдачу территорий», то они пойдут на военный переворот.

Как после этого людям, которые прямым текстом заявляли и военном перевороте удалось организовать вооружённую группу из 31 человека? Несомненно, после этого директор СНБ Армении должен был быть незамедлительно уволен. Однако последний, не только не лишился своей должности, а, по некоторым сведениям, значительно усилил собственную охрану.

К начальнику полиции Армении также возникает ряд вопросов. Как получилось, что территория полка ППС Армении, в котором находилась бронетехника, оружие, боеприпасы практически не охранялась? Известно, что когда члены группы на грузовике ворвались внутрь, то сопротивление им оказал лишь заместитель командира части полковник Артур Ваноян, который и стал первой жертвой нападавших.

Известно также, что в плену у захватчиков находились заместитель начальника полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замруководителя столичной полиции полковник Валерий Осипян. Как они оказались в заложниках, если не находились на территории полицейской части? Согласно сведениям, они были направлены на переговоры, однако, когда высокопоставленные полицейские пытались убедить членов группы сдаться, началось что-то наподобие штурма и членам группы ничего не оставалось, как взять полицейских в заложники.

Понятно, что всеми действиями полиции в эти дни руководил лично начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, который, увольнениями в рядах полиции хочет спасти собственную шкуру. И согласно армянкой прессе, это у него получилось. По сведениям газеты «Айкакан жаманак» президент Армении более не рассматривает возможность отстранения от должности главного полицейского страны.

Действия властей

В этом случае у многих в Армении возникает вопрос: как такими кадровыми решениями Серж Саргсан собирается создавать правительство национального согласия?

О подобном намерении он заявил 1 августа. «На данной стадии наша цель заключается также в формировании власти национального согласия, при которой реализация решений будет находиться в пределах ответственности поля широкого консенсуса. Конституционные реформы были направлены именно на это, они закладывали основу формирования именно такой власти.

Правительство национального согласия — это не о попытках не нашедших себя лиц забраться на кресло, речь идет о возможно более широком распределении и разделении политической ответственности, вся институциональная основа которой нами уже обеспечена. Заверяю, что спустя буквально месяцы у нас будет именно такое правительство, именно такая власть», — сказал Саргсян.

На все вопросы 4 августа дала ответы вице-спикер Национального собрания Армении Эрмине Нагдалян. Выясняется, что «вопрос правительства национального доверия — более широкий вопрос, и не связан с сегодняшними отставками».

Нагдалян добавила, что вопрос правительства национального доверия больше связан с теми реформами, которые проведены за последний период.

«Это связано с теми глобальными реформами, которые проведены за последнее время, начиная с реформы Конституции. Когда президент говорил об идеологии национального согласия, это именно та идеология, которая зависит от конституционных реформ, а также от процессов, которые будут после выборов. Те реформы в Конституции, которые мы сделали, они привели к тому, чтобы в управлении страной было национальное согласие, и по итогам выборов у нас будет такое правительство национального согласия», — сказала она.

Таким образом можно констатировать, что власти Армении в очередной раз не сделают выводов из сложившейся в стране ситуации, как это было после апрельской войны. А именно весеннее бездействие привело к беспрецедентному событию в истории страны. Члены вооруженной группы, которые захватили здание полка полиции, убили полковника полиции, кстати участника Карабахской войны, удерживали заложников, в том числе и врачей, в большей части армянского общества считались не преступниками, а героями. В их поддержку проходили и до сих пор проходят многочисленные митинги.

Чего можно ожидать после того, как правящая Республиканская партия Армении в очередной раз сделает вид, что ничего не происходит, в Армении не берётся предсказать практически никто.