Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 5 августа, соперником ФК «Ростов» станет нидерландский футбольный клуб из Амстердама.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

«Аякс» — 33-кратный чемпион страны, неоднократно выигрывавший Лигу чемпионов. Предстоящий оппонент «Ростова» является одним из четырёх обладателей так называемого футбольного «Большого шлема» — победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Наставником команды в июне этого года был назначен Петер Босз.

Первый матч с самым титулованным клубом Нидерландов дружина Курбана Бердыева проведет на выезде. Футбольная баталия состоится 16 августа. Ответная игра пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 24 августа.

Напомним, что третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА желто-синие прошли успешно. Первый матч с бельгийским «Андерлехтом» состоялся в Ростове-на-Дону и завершился вничью — 2:2, ответную встречу подопечные Бердыева выиграли со счетом 2:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне донских футболистов с ликованием встречали болельщики.

Ранее по теме: Овации и слова благодарности: болельщики встретили футболистов «Ростова»