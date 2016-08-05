Новосибирск, 5 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Согласно результатам независимой экспертизы проекта четвертого моста через реку Обь в Новосибирске стоимость основных материалов завышена на 48%, пишет Тайга. инфо, ссылаясь на проектную документацию и результаты экспертиз.

Винсент Ван Гог. Мост через канал в Арле. 1888

«Выявлено значительное превышение стоимости основных ценообразующих материалов… по отношению к рыночному уровню цен с учетом проектных данных на 48%. Исполнитель связывает данное отклонение с применением усредненного индекса изменения сметной стоимости в целом на строительно-монтажные работы, а не дифференцированного по элементам затрат (оплата труда, стоимость материалов, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов), а также с существующим в практике ценообразования в РФ принципом усреднения при разработке сметных нормативов», — пишет издание, ссылаясь на документ. Затраты на материалы, по замыслу проектировщиков, должны составить 1,11 млрд рублей, а компания «НЭО Центр», которая проводила независимую экспертизу, сопоставив рыночные цены на необходимые материалы, заявило, что они могут обойтись всего в 750,5 млн рублей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, отчет, о котором идет речь, размещен на сайте АО «Центральный мост». Документ состоит более чем из 200 страниц. Заказчиком экспертизы заявлен АО «Институт «Стройпроект», исполнитель — ОАО «НЭО Центр».

В документе, в частности, рассмотрен и вопрос стоимости проезда легковых автомобилей по мосту. «Согласно социологическому опросу средний тариф для легковых автомобилей составил 60 рублей. В транспортную же модель заложен рекомендованный тариф в размере 100 рублей. Увеличение стоимости проезда по платному участку дороги относительно ожиданий пользователей транспортных средств может привести к снижению прогнозируемой интенсивности движения, что в свою очередь отразится на общей доходности платного участка автодороги», — сказано в анализе. Кроме того, по результатам ценового аудита рекомендовано снизить стоимость проекта с 32,07 до 31,76 млрд рублей.

При этом, по результатам проведенного анализа «НЭО Центр» дала положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита проектной документации.

Сотрудники компании «НЭО Центр», куда ИА REGNUM обратилось за комментарием, были немного удивлены тем, что результаты анализа появились в СМИ. Руководитель проектов практики «Инфраструктура» Консалтинговой группы «НЭО Центр» Евгений Мазур ИА REGNUM заявил, что в статье Тайги. инфо содержится ссылка главным образом на завышение стоимости материалов.

«Действительно, в процессе анализа было выявлено, что текущие рыночные цены на материалы в некоторых позициях значительно отличаются от цен, заложенных в сметно-нормативной базе. Это проблема не данного проекта, а всей системы ценообразования в России, в случае, когда стоимость строительства рассчитывается базисно-индексным методом — стоимость СМР в ценах 2001 года умножается единым индексом перевода цен в текущий уровень. Как следствие, мы получаем совершенно разную картину по стоимости материалов — часть из них значительно дороже рынка, часть наоборот, дешевле, то есть по ним возможен дефицит средств в процессе строительства. В связи с этим, нами и была дана рекомендация в дальнейшем при реализации проекта (на стадии заключения контрактов с подрядными организациями) контролировать планируемые расходы на материальные ресурсы, учитывая текущий уровень цен на материалы в регионе (по фактической стоимости материалов)», — отметил ИА REGNUM Мазур, подчеркнув, что нужно учитывать, что под «единый индекс» подводятся все составляющие сметной стоимости — материалы, эксплуатация машин, заработная плата рабочих. Таким образом, получается, что сметная стоимости, рассчитанная в сводном сметном расчете может существенно по своей структуре отличаться от реальных затрат генподрядчика/инвестора.

«Данное замечание не приводит к тому, что стоимость объекта необходимо снизить на 48%. По существенным рекомендациям, которые, по нашему мнению, влияют на стоимость строительства, по результатам ценового аудита предлагается в процессе реализации проекта снизить стоимость по итогам ССР на сумму 315 896 тыс. руб. с НДС, или 0,98% от первоначальной стоимости. Данная сумма исходит из замечаний. Так, выявлено отклонение от проектных решений и требований методики определения стоимости строительной продукции при расчете стоимости работ по устройству защиты металлических и железобетонных конструкций на общую сумму 188 135 тыс. руб. с НДС. Выявлены несоответствия в ССР по каждому из этапов, общая сумма которых составляет 127 761 тыс. руб. с НДС, что превышает общую сумму ССР на 0,4%», — подчеркнул Евгений Мазур.

Но, как говорит эксперт, учитывая, что общий объем выявленных замечаний составляет 1% от стоимости строительства, это некритично, так как в процессе строительства может возникнуть значительное количество непредвиденных обстоятельств, которые могут привести к намного большему росту строительства, например, «инфляционное влияние, которое часто бывает непредсказуемо и очень существенно или изменение геологических условий строительства, так как мост находится в застроенной части города».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сметная стоимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске выросла на 7 млрд рублей, с 25 млрд рублей до 32 млрд рублей.

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При этом, новосибирские депутаты и общественность до сих пор не сошлись в едином мнении, нужен ли городу такой дорогой мост или средства, которые должны пойти на его строительство, лучше направить на дороги и другие необходимые городу объекты.

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При этом открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе четвертого моста в Новосибирске уже объявлен. Конверты с заявками на участие будут вскрыты 12 августа 2016 года, конверты с конкурсными предложениями — 15 ноября 2016 года. Срок подписания концессионного соглашения с победителем конкурса — не позднее 8 марта 2017 года. Срок действия концессионного соглашения — 25 лет с даты его подписания.

В июне озвучивалось, что проект предполагает федеральный грант в размере 25,3 млрд рублей, траты областного бюджета в размере 4,5 млрд рублей и вложения инвестора в размере 20 млрд рублей. При этом концессионеру в следующие 25 лет обещается в виде гарантированного (новосибирским областным бюджетом) доход в 91 млрд рублей.