Рига, 5 августа, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Неаудированная (оперативная) прибыль государственной железнодорожной компании Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) за первые шесть месяцев 2016 года составила 4,2 млн евро, оборот — 96,8 млн евро, что на 15,5% меньше, чем за тот же период 2015 года, сообщает портал Delfi.lv.

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«С учетом того, что доходы зависят главным образом от того, насколько интенсивно грузоперевозчики используют рельсовую инфраструктуру Latvijas Dzelzceļš, этот показатель лучше, чем можно было ожидать. Несмотря на падение объема перевезенных грузов и соответственно меньшую загруженность инфраструктуры, предприятию по-прежнему удается обеспечить финансовое равновесие. Достичь такого результата удалось, снизив расходы, в том числе административные, на 14,8%. В целом, с учетом ситуации, мы стали эффективнее, смогли мобилизоваться и приспособиться к ситуации», — отметил председатель правления Latvijas Dzelzceļš Эдвин Берзиньш.

Также стало известно, что Latvijas Dzelzceļš на 11,4% сократило также производственные расходы — с 106,3 млн евро в первом полугодии 2015 года до 94,2 млн евро в первом полугодии 2016 года.

Напомним, в 2015 году с использованием железнодорожной инфраструктуры было перевезено 16,9 млн пассажиров во внутреннем сообщении и 0,2 млн в международном, а также 55,6 млн тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли Латвии будет тяжелым — объем перевозки грузов по железной дороге в первом полугодии может снизиться на 30%. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

«В свою очередь в Латвии всегда считалось, что, благодаря географическому положению, транзитная отрасль всегда будет развиваться. В принципе, так и было — во все кризисы транзитная отрасль вытаскивала экономику. Но сейчас меняются мир, экономическая география, центры логистики и транзита. В связи с этим Латвии надо изменить подход к привлечению и обслуживанию грузов», — гзаявил эксперт.

Напомним, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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