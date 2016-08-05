Германия, 5 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Немецкие нейрофизиологи из Института орнитологии Общества Макса Планка в Зеевизене подтвердили, что птицы могут спать во время полета, сообщает журнал Nature Communications.

vasile pralea Орел в небе

Ученые выяснили, что птицы способны спать в воздухе, отключая весь мозг целиком. К такому выводу они пришли, измерив уровень активности мозга у птиц-фрегатов, которые почти всю свою жизнь проводят в воздухе. Fregata minor — тропические птицы, питающиеся морской рыбой и проводящие всю свою жизнь над водами океана, за исключением сезона размножения.

Самой большой загадкой для ученых стало то, что птицы спят всего один час в сутки, не испытывая при этом никаких проблем.

Ученые надели на одну из пойманных ими птиц специальный «шлем», считывающий данные активности мозга и передающий информацию о местонахождении птицы. Собранные данные показали, что птица впадает в очень глубокий сон примерно на минуту, когда воздушные потоки поднимают её вверх.

Ранее считалось, что во время длительных перелетов птицы отключают попеременно правое и левое полушария мозга.

Как птицам удается выспаться за столь короткие промежутки времени, ученым только еще предстоит выяснить.