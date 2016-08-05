Советская Гавань, Хабаровский край, 5 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Парад военных моряков в честь русского адмирала Федора Ушакова прошел в городе Советская Гавань, в Хабаровском крае. На торжественное мероприятие из краевой столицы прибыл митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Степанов Парад в честь адмирала Ушакова

«Федор Санаксарский — адмирал русского флота Ушаков был выдающимся государственным деятелем. Вся его жизнь была отдана России. Для нашего города, где флотские традиции особенно сильны — Советскаю Гавань, фактически, основана благодаря флотской экспедиции другого великого русского адмирала, Невельского, память которого горожане также чтят — фигура Ушакова является знаковой», — рассказал глава городской администрации Павел Боровский.

Парад в честь русского героя традиционно собрал сотни горожан на главной площади Советской Гавани. Почтить память Адмирала Ушакова вместе с моряками-совгаванцами приехали летчики военно-морской авиации из соседнего Ванинского района.

Сергей Степанов Парад в честь адмирала Ушакова

Адмирал Федор Ушаков — святой праведный воин Федор Санаксарский, канонизированный за мужество и смирение, является покровителем прибрежного города на Севере Хабаровского края. В его честь в городе уже несколько лет строится храм — средства на строительство собирают все горожане.

Патриарх Хабаровский и Приамурский Владимир осмотрел строящийся храм и навестил храм действующий — носящий имена двух других православных святых — Петра и Павла.

«Я глубоко признателен жителям Советской Гавани за почтение к православной вере. Меня очень тронуло и то, что при храме действует приходская школа — обычные дети, которые ходят в школу, играют в футбол во дворе, считают также важным для себя изучать Библию, жить в вере. Это, конечно, очень похвально», — отметил священнослужитель.

Жители Советской Гавани трепетно относятся к своим традициям. В городе бережно сохраняют многочисленные памятники — и первый Памятный знак в честь членов экспедиции адмирала Невельского, погибшим от голода и цинги, установленный еще до революции, и памятник погибшим морякам. А буквально месяц назад в городе на пожертвования жителей был установлен гранитный памятник первооткрывателю Татарского пролива — члену экспедиции Невельского лейтенанту Николаю Бошняку.