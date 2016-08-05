Москва, 5 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Для улучшения собственного благосостояния половина жителей России ждет от государства денег — в виде повышения пенсий и пособий. Сегодня такой вариант ответа дал почти каждый третий опрошенный (31%), тогда как три года назад аналогичный показатель равнялся 28%, а 10 лет назад — 20%. Такого мнения придерживаются более половины опрошенных граждан старше 60 лет (58%). Зато среди респондентов до 44 лет таких ответов значительно меньше — порядка 20%. Таковы данные, проведенного Исследовательский холдинг «Ромир».

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Еще 14% респондентов также высказали пожелание о повышении денежного довольствия для бюджетников. Таким образом, можно говорить, что сегодня почти половина населения (45%) видит путь для повышения благосостояния народа только через увеличение зарплат бюджетников и пенсий.

Если добавить еще голоса 4% жителей России, которые советуют власти распределить деньги стабфонда в пользу самых неимущих, то получается половина населения, которая просит у государства денег.

О различных мерах по развитию экономики в общей сложности говорит чуть более трети населения — 35%. Так, 14% опрошенных предлагают государству больше внимания уделять малому и среднему бизнесу, оказывая ему всяческие преференции и льготы. И каждый десятый респондент (11%) предложил снизить налоги.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих как в городах различных типов, так и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.