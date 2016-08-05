Порт-о-Пренс, 5 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Внутриполитический кризис в Гаити, где до сих пор главой страны является временно исполняющий обязанности президента Жоселерм Привер, усугубился громкими коррупционными разоблачениями ведущих политиков.

Флаг Гаити

Генеральный секретарь Ассоциации прогрессивных национальных демократов (NPDR) Мирланд Манига признался в ходе расследования, что он получил 550 000 доларов от строительной организации доминиканского сенатора Феликса Баутиста. По словам Манига, эти средства были использованы в ходе избирательной кампании, для покупки плакатов и проведения мероприятий в провинциях. Хотя в стране запрещены донорские вклады, отечественные и зарубежные, на избирательные компании, комментирует La Nouvelliste.

Бывший президент страны Мишель Мартейи также проходит по коррупционному делу и был вызван в сенат для дачи показаний. Как сообщает Prensa Latina, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что имеются факты хищения направленных в страну для социальных программ средств по линии ПЕТРОКАРИБЕ.

Напомним, что дата первого тура президентских выборов уже неоднократно переносилась. В последний раз было озвучено, что эти выборы пройдут 9 октября 2016 года.