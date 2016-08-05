Гаити: жизнь без президента и коррупционные скандалы
Порт-о-Пренс, 5 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Внутриполитический кризис в Гаити, где до сих пор главой страны является временно исполняющий обязанности президента Жоселерм Привер, усугубился громкими коррупционными разоблачениями ведущих политиков.
Генеральный секретарь Ассоциации прогрессивных национальных демократов (NPDR) Мирланд Манига признался в ходе расследования, что он получил 550 000 доларов от строительной организации доминиканского сенатора Феликса Баутиста. По словам Манига, эти средства были использованы в ходе избирательной кампании, для покупки плакатов и проведения мероприятий в провинциях. Хотя в стране запрещены донорские вклады, отечественные и зарубежные, на избирательные компании, комментирует La Nouvelliste.
Бывший президент страны Мишель Мартейи также проходит по коррупционному делу и был вызван в сенат для дачи показаний. Как сообщает Prensa Latina, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что имеются факты хищения направленных в страну для социальных программ средств по линии ПЕТРОКАРИБЕ.
Напомним, что дата первого тура президентских выборов уже неоднократно переносилась. В последний раз было озвучено, что эти выборы пройдут 9 октября 2016 года.