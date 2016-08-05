Москва, 5 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Россия обеспокоена афганским и ближневосточным кризисами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, нас не могут не беспокоить два крупных очага нестабильности — афганский и ближневосточный — в непосредственной близости от границ России, Азербайджана и Ирана. От них исходит опасная угроза международного терроризма и трансграничной преступности, прежде всего связанная с ростом потоков наркотиков, контрабанды оружия, перемещения боевиков», — сказал Путин в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж».

Он подчеркнул, что недавние теракты, совершённые в различных регионах мира, «ещё раз показывают, что противостоять терроризму можно только сообща, опираясь на нормы и принципы международного права, при координирующей роли ООН»: «Здесь не должно быть двойных стандартов, нельзя делить террористов на «хороших» и «плохих». И, конечно, недопустимо и крайне опасно пытаться использовать террористические и радикальные, экстремистские группировки в политических или геополитических интересах».

Путин отметил, что эти принципы «наши страны активно продвигают в международном сообществе, стремятся максимально расширить и укрепить многостороннее сотрудничество как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб».

Напомним, Россия неоднократно призывала США повлиять на оппозицию Сирии и потребовать от неё уйти с позиций, занимаемых «Джебхат ан-Нусрой». В ответ Вашингтон затягивает данный процесс и просит официальную Москву подождать с данным вопросом.