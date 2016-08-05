Уникальный энергоблок Нововоронежской АЭС выдал первую электроэнергию
Воронеж, 5 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, инновационный энергоблок поколения «3+"* Нововоронежской АЭС был включен в сеть и выдал первые 240 МВт в энергосистему страны. Как сообщили РЕ в департаменте информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», в 3 часов 35 минут по московскому времени на блоке №6 с реактором ВВЭР-1200НВ АЭС была произведена одна из самых важных и ответственных операций на этапе энергетического пуска — успешно осуществлено первое пробное включение генератора в сеть.
Этому предшествовал толчок турбины (выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора), опробование её работы на холостом ходу. Специалистами был проведён большой комплекс проверок и испытаний на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизия различного оборудования — все мероприятия, необходимые для подтверждения надёжности и безопасности энергоблока при его дальнейшей эксплуатации.
«Это событие — наша большая победа, которая венчает собой огромный объём работы, связанной с монтажом, наладкой оборудования, сложных подготовительных операций, — заявил, комментируя событие, генеральный директор концерна «Росэнергоатом», Андрей Петров. — Можно констатировать факт, что все работы выполнены надёжно и безопасно. Персонал, который управляет блоком, чётко понимает процесс, оборудование работает надежно и безопасно».
В свою очередь президент АО «НИАЭП» Валерий Лимаренко отметил: «Госкорпорация «Росатом» является крупнейшим в мире поставщиком атомных станций на мировом рынке. И сегодня мы закрепили свои позиции. Это открывает новые возможности для наращивания нашего присутствия на мировом рынке».
Инновационные энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают абсолютную безопасность при эксплуатации, и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Особенностью таких энергоблоков является большая насыщенность т.н. «пассивными системами безопасности» (прим.: пассивные системы безопасности способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора). Так, на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.
Энергоблоки поколения «3+» в настоящее время сооружаются в США и Франции. Однако именно российский энергоблок №6 НВ АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска.
Ввод в строй энергоблока №6 повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза, и даст мощный толчок развитию экономики Воронежской области. Ожидается, что после ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию уже в первый год дополнительные налоговые поступления на имущество могут составить около2 млрд. руб.
В промышленную эксплуатацию энергоблок №6 ориентировочно будет принят в конце 2016 года после освоения 100% мощности и проведения сдаточных испытаний.