Воронеж, 5 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, инновационный энергоблок поколения «3+"* Нововоронежской АЭС был включен в сеть и выдал первые 240 МВт в энергосистему страны. Как сообщили РЕ в департаменте информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», в 3 часов 35 минут по московскому времени на блоке №6 с реактором ВВЭР-1200НВ АЭС была произведена одна из самых важных и ответственных операций на этапе энергетического пуска — успешно осуществлено первое пробное включение генератора в сеть.

Росэнергоатом Уникальный энергоблок Нововоронежской АЭС выдал первую электроэнергию

Этому предшествовал толчок турбины (выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора), опробование её работы на холостом ходу. Специалистами был проведён большой комплекс проверок и испытаний на различных этапах освоения мощности, а также тестирование и ревизия различного оборудования — все мероприятия, необходимые для подтверждения надёжности и безопасности энергоблока при его дальнейшей эксплуатации.

«Это событие — наша большая победа, которая венчает собой огромный объём работы, связанной с монтажом, наладкой оборудования, сложных подготовительных операций, — заявил, комментируя событие, генеральный директор концерна «Росэнергоатом», Андрей Петров. — Можно констатировать факт, что все работы выполнены надёжно и безопасно. Персонал, который управляет блоком, чётко понимает процесс, оборудование работает надежно и безопасно».

В свою очередь президент АО «НИАЭП» Валерий Лимаренко отметил: «Госкорпорация «Росатом» является крупнейшим в мире поставщиком атомных станций на мировом рынке. И сегодня мы закрепили свои позиции. Это открывает новые возможности для наращивания нашего присутствия на мировом рынке».

Инновационные энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают абсолютную безопасность при эксплуатации, и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. Особенностью таких энергоблоков является большая насыщенность т.н. «пассивными системами безопасности» (прим.: пассивные системы безопасности способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора). Так, на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны.

Энергоблоки поколения «3+» в настоящее время сооружаются в США и Франции. Однако именно российский энергоблок №6 НВ АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска.

Ввод в строй энергоблока №6 повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза, и даст мощный толчок развитию экономики Воронежской области. Ожидается, что после ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию уже в первый год дополнительные налоговые поступления на имущество могут составить около2 млрд. руб.

В промышленную эксплуатацию энергоблок №6 ориентировочно будет принят в конце 2016 года после освоения 100% мощности и проведения сдаточных испытаний.