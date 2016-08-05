Москва, 5 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Россия заинтересована в мире и спокойствии на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Россию связывают с Азербайджаном и Арменией глубокие исторические корни, стратегический характер отношений, географическая близость. Поэтому мы искренне заинтересованы в том, чтобы в соседний регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические связи», — сказал Путин в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АзерТАдж».

По его словам, Россия делает для этого всё возможное: «Напомню, что при прямом содействии России в мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня, которое до сих пор является основой перемирия. Важным этапом стало принятие в 2008 году Московской декларации, в которой подтверждено, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто только политическим путём. Кстати, это первый и пока единственный документ по Нагорно-Карабахскому урегулированию, под которым стоят подписи президентов Азербайджана и Армении. Именно Россия сыграла решающую роль и в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля этого года».

Путин особо подчеркнул тот факт, что «мы отнюдь не пытаемся навязать Азербайджану и Армении какие‑то готовые рецепты»: «Стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения. Это наша твёрдая позиция».

Напомним, ранее российские власти встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.

20 июня в Санкт Петербурге Владимир Путин встретится по отдельности с президентами Армении и Азербайджана, после чего лидеры трёх стран провели трёхстороннюю встречу.