Москва, 5 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. 78% граждан РФ против того, чтобы Россия передала Японии спорные острова южной части Курильской гряды. 7% считают, что нужно отдать. 11% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Нет

Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По мнению 56% жителей России, не нужно отдавать Японии ни одного острова. 9% полагают, что можно вернуть два острова из четырех: Хабомаи и Шикотан (тем более что их передача Японии не открывает им доступ в Охотское море). 8% считают, что четыре острова должны стать совместной собственностью России и Японии. 4% заявили, что нужно вернуть все четыре острова.

Продолжает снижаться доля респондентов, считающих важным заключить с Японией мирный договор, с 73% в 2005 до 55% в 2009 и до 48% в 2016 году.

Каждый второй опрошенный (55%) отметил, что его доверие к Владимиру Путину снизится, если он решит вернуть Японии спорную территорию.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.