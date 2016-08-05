Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Проблем с общественным транспортом в Ростове-на-Дону много: и отсутствие кондиционеров летом, и качество обслуживания пассажиров. Но к ним прибавилась еще одна. Горожане жалуются на отсутствие общественного транспорта вечером, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

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«Почему живя в не таком уж огромном городе, мы не можем уехать на общественном транспорте в 23:00? Куда вообще с этим вопросом идти? И есть ли возможность поменять эту ситуацию?» — задается вопросом пользователь сообщества «Ростов | Главный» в соцсети «ВКонтакте». Горожанин посетовал, что после 22:00 «не факт, что успеешь на маршрутку».

Пользователи социальной сети приводят в пример Санкт-Петербург. Так, в городе на Неве на общественном транспорте можно уехать до 1 часа ночи. «Для большого города это нормально», — написал Орхан М.

Некоторые пользователи, конечно, не всерьёз, посоветовали друг другу допоздна не гулять или пользоваться такси.

Напомним, что с июня проезд в общественном транспорте донской столицы подорожал на 2 рубля. В автобусах и маршрутных такси стоимость проезда поднялась до 19 рублей, троллейбусах и трамваях — до 17 рублей. При этом качество обслуживания пассажиров осталось на прежнем уровне.

Так, рейд общественников и блогеров показал, что в южной столице всего лишь восемь автобусов оснащены кондиционерами. Для города-миллионника — это капля в море. Власти пообещали с проблемой справиться к предстоящему чемпионату мира по футболу, который Ростов-на-Дону, как один из городов-организаторов, примет в 2018 году.

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