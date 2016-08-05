Ростов-на-Дону, 5 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В ростовском аэропорту накануне было многолюдно. У зала прилета международных авиарейсов футбольные болельщики встречали тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым и игроков «Ростова». Организовав живой коридор, десятки горожан с гордостью скандировали: «Мужики», «Молодцы» и «Спасибо», передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

vk.com/fcrostov Болельщики «Ростова»

Футбольные фанаты, включив камеры мобильных телефонов, старались запечатлеть на видеокадрах и в фотоснимках исторический момент. «Гордимся вами, наш родной клуб «Ростов», «До следующих побед», «Так держать», пишут пользователи социальных сетей.

Как отметил на встрече команды первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, поздравления с выходом в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА поступают со всех субъектов России.

Напомним, что дружина Курбана Бердыева в ответном матче с «Андерлехтом» сохранила свои ворота «сухими», забив хозяевам поля два гола. Матч состоялся в Брюсселе на футбольной арене «Констант Ванден Сток». Болельщики бельгийской команды были настолько раздосадованы проигрышем своей команды, что покидали стадион еще до финального свистка арбитра.

В своем послематчевом комментарии Курбан Бердыев поблагодарил свой коллектив за 100%-ную самоотдачу. «Очень рад этой победе. Она значима для нас, болельщиков и города. Доволен, что ребята выложились полностью и выполнили установку на игру», — сказал рулевой ФК «Ростов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 14:00 решится, с кем сыграет «Ростов». Ему может попасться английский «Манчестер Сити», португальский «Порту», испанский «Вильярреал», голландский «Аякс» или немецкая «Боруссия».