Тверь, 5 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя поблагодарил спикера Госдумы шестого созыва Сергея Нарышкина и всех депутатов за принятие поправок в закон об обороте земель сельхозназначения, предусматривающих изъятие неиспользуемых участков. Об этом шла речь 4 августа на встрече главы региона и председателя парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча Игоря Рудени и Сергея Нарышкина

Исполняющий обязанности губернатора отметил, что внесенные депутатами поправки в законодательство крайне важны для Тверской области, где доля пашни составляет менее 40%.

«Мы активно включились в работу по реализации закона на практике, и сейчас часть наших сельхозтоваропроизводителей уже самостоятельно начинают вводить эти земли в оборот. Правительство также старается процесс стимулировать, в том числе с помощью Россельхозбанка, Росагролизинга для того, чтобы максимально дать людям возможность осваивать сельхозземли», — сказал Игорь Руденя.

По словам главы региона, задачей облправительства на ближайшие пять лет является увеличение площади пашни на 20%.

Сергей Нарышкин отметил, что поправки в закон об обороте земель сельхозназначения проходили непросто, в процессе его применения на практике необходимо выявить моменты, требующие корректив.

«Я бы вас очень попросил проанализировать закон, что называется, в действии, и дать нам предложения по совершенствованию, если в этом возникнет необходимость», — отметил спикер Государственной думы.

«Дадим обратную связь, как он у нас работает, и какие возникают результаты», — пообещал Игорь Руденя.