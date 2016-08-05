Бишкек, 5 августа, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Казахстан не исполняет решения Высшего Евразийского экономического совета, касающиеся ветеринарного и фитосанитарного контроля на киргизско-казахстанской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии по поводу появившейся в СМИ информации о возврате Казахстаном более чем 300 тонн сельхозпродукции.

IAEA Imagebank Санитарный контроль

В ведомстве отметили, что казахстанская сторона не сняла карантинный фитосанитарный контроль на границе с Киргизией и осуществляла тотальный контроль всех партий подкарантинных грузов. Помимо этого, были выявлены несколько случаев, когда казахстанские пункты фитосанитарного контроля вернули в Киргизию грузы с сельхозпродукцией, не имея на то каких-либо реальных оснований.

Кроме того, сетуют киргизстанские чиновники, в ходе проверки были выявлены: неполное соответствие карантинной лаборатории на пограничном переходе «Кордай» требованиям «Порядка лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер» и проведение казахстанской стороной экспертиз исключительно методом визуального осмотра.

Также в Минсельхозе Киргизии заострили внимание на том, что проведение повторной экспертизы позволило в большинстве случаев опровергнуть выводы казахстанских экспертов о заражении сельхозпродукции различными паразитами.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана распространило сообщение о том, что только за последний месяц в Киргизию было возвращено 330,86 тонны сельхозпродукции, пораженной различными паразитами: южноамериканской томатной молью, золотистой картофельной нематодой, восточной плодожоркой и червецом Комстока.