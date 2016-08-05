Вашингтон, 5 августа, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Американские биологи из Университета Вандербильта доказали существование такого явления, как «материнское проклятие», заключающееся в передаче матерями своему потомству генов, опасных для детей мужского пола и безобидных для пола женского, сообщает сайт Университета Вандербильта.

pixelarcade.me Беременная женщина

В клетках животных, растений и грибов присутствуют две независимые части генома, конфликтующие между собой. Большая часть генома расположена в ядре, меньшая — в митохондрии. Ядерная часть генома включает в себя гены как отца, так и матери, а митохондриальная его часть передается исключительно по материнской линии.

Мутации, содержащиеся в митохондриальной частии ослабляющие потомство женского пола организм подавляет. Однако механизмов подавления генов, вредящих потомству мужского пола, нет. Именно это явление и называется «материнским проклятием».

Ученые из Университета Вандербильта в ходе четырехлетнего эксперимента обнаружили таких «митохондриальных мутантов» среди мушек дрозофил. Исследователи вырастили 35 поколений мух, среди которых и были обнаружены эти мутанты.

Исследователи считают, что именно это и приводит к снижению рождаемости потомства мужского пола. «Материнское проклятие» более свойственно растениям, но результаты этого исследования доказывают, что и животным не удалось избежать этого явления. Митохондриальная и ядерная ДНК постоянно соревнуются между собой. Как только одна из них накопит ряд полезных мутаций, другая вынуждена к ним приспосабливаться.

Авторы исследования надеются, что их работа будет использована для лечения митохондриальных заболеваний, которые наследуются каждым двухсотым новорожденным и проявляются у одного из 5000 взрослых людей.