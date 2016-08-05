Якутск, 5 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Депутат Якутии письменно просит проинформировать население республики о том, что не состоящие на учёте в Едином государственном реестре свои земли нужно срочно оформлять. С письмом, в котором содержится просьба предупредить жителей республики об этом, к главе Якутии Егору Борисову и председателю правительства Галине Данчиковой обратился депутат Госсобрания республики Иван Шамаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Парламентарий напоминает, что по закону о дальневосточном гектаре уведомить жителей Якутии, чьи земельные участки не поставлены на учёт в Едином государственном реестре, должны были до 1 июня 2016 года. Обязанность эта была возложена на органы местного самоуправления.

«К сожалению, до сегодняшнего дня подавляющее большинство землепользователей Якутии даже не слышало об этом, — отметил в своём обращении Иван Шамаев. — Даже главы многих наслегов не вникли в суть вопроса и не знают о необходимости срочного оповещения жителей и проведения с ними работ по организации сбора уведомлений. Немало глав считают, что это проблема самих землепользователей!».

Депутат обращает внимание на то, что в трудной ситуации находятся работники районных комитетов по управлению муниципальным имуществом и профильное министерство республики: «До сих пор не действует Федеральная Информационная Система, программное обеспечение ГАИС, которым они пользуются, работает с перебоями. До сих пор нет ясности в главном вопросе: уведомления с копиями каких правоустанавливающих документов будут действительными?».

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Иван Шамаев просит Егора Борисова и Галину Данчикову принять срочные государственные меры по информированию населения, а также организовать работу по сбору уведомлений. «Необходимо организовать штаб при Правительстве республики, штабы в каждом улусе, горячие телефонные линии по республике и в каждом улусе», — уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иван Шамаев обращал внимание на то, что многие земли в республике не оформлены, но используются. При этом постановка на кадастровый учёт идёт медленно, а многие документы были ранее оформлены неправильно. Такое положение стало одной из причин того, что депутаты и общественники республики просили отсрочить вступление закона в силу как минимум на год.

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Напомним, в Якутии многие выступали против раздачи земель республики по закону о дальневосточном гектаре, аргументируя это тем, что ни демографических проблем, ни плодородных сельхозземель в регионе нет. При этом большая часть республики — это горы, тундра и тайга, а подходящие для использования земли нужны самим жителям, в том числе под пастбища для скота. Однако депутаты Якутии отклонили ходатайство о проведении референдума по вопросу раздачи больших участков земли, в том числе потому, что закон о дальневосточном гектаре федеральный.