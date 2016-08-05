Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2016, 06:32 — ИА Регнум. В столице Камчатки, где власти устроили войну с частными перевозчиками («аренды), выигравшие от этих «сражений» владельцы автобусов, имеющие договоры с администрацией города на пассажирские перевозки, заговорили о возможно скором повышении стоимости проезда. Об этом они заявили на совещаний в мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Перевозчики сообщили, что купили новые автобусы и чтобы покрыть расходы им придется «незначительно увеличить стоимость проезда». Насколько именно и когда это может произойти никто пока не говорит.

Тем временем в Минтрансе региона, комментируя слова транспортников, заявили, что впервые слышат о планах транспортных компаний Петропавловска инициировать повышение стоимости проезда. При этом там напомнили, что такие вопросы относятся к компетенции правительства региона, а не к самим перевозчикам или властям муниципалитета. Для каких-либо действий по повышению стоимости проезда транспортникам необходимо предоставить в региональную службу по тарифам и ценам экономическое обоснование предлагаемой стоимости. Там проверяют правильность проведённых расчётов и только после этого принимают решение о том, будет повышение или нет.

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«В настоящее время вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Петропавловска-Камчатского в правительстве края не обсуждается. Это исключительно желание перевозчиков», — отметили в министерстве.

При этом транспортники, задумавшие повышение стоимости проезда, заявили, что купили 26 новых автобусов, стоимость каждого из которых более 4 миллионов рублей, а вместимость 60 человек. Планируется, что машины будут доставлены в регион к Новому году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середины июля власти в столице Камчатки развернули настоящую «войну» против некоторых коммерческих перевозчиков, которые не имели с мэрией договора на оказание услуг по перевозке пассажиров. Прикрываясь новым законом чиновники пригрозили им штрафами больше 300 тысяч рублей за выход на маршрут. При этом власти отказались выдать хотя бы временные разрешения на работу, которые действовали бы до нового конкурса на закрепление маршрутов. Вместо этого коммерсантам предложено переходить на работу в предприятия, которые уже заключили договоры. Последние в свою очередь заявили, что после ухода с рынка конкурентов в виде коммерческих «аренд» их заработок увеличился. Сейчас они хотят поднять и цены на проезд. Он подорожал в прошлом году на Камчатке с 21 до 25 рублей.