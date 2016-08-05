Бразилиа, 5 августа, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Комитет Сената Бразилии по импичменту 4 августа проголосовал за немедленную отставку президента страны Дилмы Руссеф и помещение её под стражу, сообщает Reuters.

Жанна д'Арк. Неизвестный художник.

Из 21 члена комитета 14 проголосовали за импичмент. Сенаторы посчитали обоснованными обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств и сокрытие данных о реальном состоянии экономики, которые были совершены командой президента в 2014 году накануне её переизбрания.

Окончательное разбирательство по вопросу импичмента в Сенате назначено на вторник, вести его назначен председатель Верховного Суда Бразилии Риккардо Левандовски. Импичмент будет означать конец 13-летнего правления Дилмы Руссеф и левоцентристской рабочей партии.

Примечательно, что самый острый политический кризис в стране совпадает с началом Олимпиады в Рио — игры состоятся, несмотря на импичмент, массовые протесты на улицах и отказ от приезда на открытие 22 из 50-ти лидеров иностранных государств.