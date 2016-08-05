Буэнос-Айрес, 5 августа, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Аргентинской полиции арестовать Эбе де Бонафини, антифашистского лидера, обвиняемую в хищениях. Об этом 4 августа сообщает BBC.

Fmimpacto107.com.ar Эбе де Бонафини — антифашистский лидер

Сообщается, что полицейские действовали по предписанию суда Буэнос-Айреса, постановившего задержать Бонафини для дачи показаний по делу о хищениях. Однако сторонники госпожи Бонафини, руководителя антифашистской организации «Матери Пласа-де-Майо», не подпустили сотрудников полиции к штаб-квартире организации, и вывезли 87-летнюю правозащитницу на фургоне в неизвестном направлении.

Организация «Матери Пласа-де-Майо» возникла в 1977 году как объединение матерей Аргентины против диктаторского режима. Организация объединила матерей, потерявших сыновей во время диктатуры 1976−1983 годов, и в настоящее время занимается правозащитной деятельностью — помощью жертвам террора, расследованием военных преступлением, гуманитарной помощью, работой с социально уязвимыми слоями населения.

В 2016 году глава организации Эбе де Бонафини была обвинена в хищении части средств, направленных организации «Матери Пласа-де-Майо» в качестве гранта на социальное строительство. Сторонники Бонафини называют дело сфабрикованным и политическим — в 2015 году правозащитница выступила с резкой критикой правительства Маурисио Макри, которого она считает «наследником хунты». Противники антифашистского лидера усмотрели в её словах признаки «публичного запугивания» и «призыва к сопротивлению», но суд проиграли. После этого появился иск о хищениях государственных средств.