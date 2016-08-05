Богота, 5 августа, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хосе Мануэль Санчес, выступая перед журналистами в четверг 4 августа, заявил о желании властей провести референдум для заключения мира с повстанцами из Революционных Военных Сил Колумбии (FARC), сообщает Reuters.

vtv.gob.ve Флаг FARC- EP

По словам президента, после всенародного голосования подписание мирных соглашений будет «простой формальностью» — правительство с 2012 года ведет переговоры с FARC по вопросам борьбы с наркобизнесом, сельскохозяйственной реформе и участию представителей организации в легальной политике.

Революционные Военные Силы Колумбии (FARC), боливарианская повстанческая организация, ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны с 1964 года. За всё время конфликта жертвами стали не менее 220.000 человек.

Переговоры между повстанцами и правительством Колумбии начались в 2012 году. 23 сентября 2015 года на Кубе президент Сантос и лидер повстанцев Тимолеон Хименес пожали друг другу руки и объявили о намерении заключить мирное соглашение в 2016 году. 22 июня 2016 года в Гаване представителями правительства Колумбии и FARC было объявлено о согласовании условий прекращения огня.