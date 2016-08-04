Кишинёв, 5 августа, 2016, 02:16 — ИА Регнум. За последние два года стремительно выросло число граждан Молдавии, попросивших убежище в других странах. Как сообщил молдавский телеканал Jurnal TV, только в первом квартале 2016 года уже 1573 молдавских граждан попросили убежище за рубежом.

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Эти цифры содержатся в докладе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Рекордное число беженцев из Молдавии было зарегистрировано в марте, когда почти 700 граждан запросили убежище в других государствах.

Для сравнения, в период с 2011 по 2014 годы такое число было достигнуто только к концу года. За тот же период 2015 года убежище за рубежом попросили 494 молдаван. В общей сложности в прошлом году было зарегистрировано рекордное число просителей убежища — граждан Молдавии — 1974 человека. В 2014 году число молдавских граждан, попросивших убежище за рубежом, составило 703 человека, а в 2013 году — 694 человека.

По словам экс-представителя Молдавии в Совете Европы и ООН Алексея Тулбуре, «анализируя происходящие на родине события, глядя на «успехи» действующей власти, люди перестали чувствовать, что ситуация в стране изменится к лучшему, они воспринимают ее как катастрофу, поэтому и начинают массово подавать прошения о предоставлении им убежища».

«У нас рушится банковская система, у нас нет правосудия, не соблюдаются права человека и не работают нормально почти все государственные учреждения — все это достаточные основания для того, чтобы наши люди надеялись на положительную реакцию со стороны принимающего государства. Последует она или нет — это уже другой вопрос, — приводил слова Тулбуре «КП в Молдове».

Дипломат убежден, что опубликованные статистические данные свидетельствуют о катастрофе. «Это прямое доказательство того, что сейчас мы находимся в состоянии постоянного хаоса, выхода из которого многие не видят. Мы вышли из зоны функционирующей демократии и переживаем сейчас период перехода к совершенно другим режимам», — подвел итог Алексей Тулбуре.