Москва, 5 августа, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В Москве в Банном переулке вновь собрались жилищные очередники, заявила корреспонденту ИА REGNUM активистка, многодетная мать Лариса Дроздова. Она сообщила, что полицейские отпустили участников голодовки, задержанных вечером 4 августа 2016 года. После уничтожения палаточного лагеря, протестующие ищут другое место вблизи приемной «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередники после освобождения из отделения полиции

«Мы были не больше трех часов в отделении Мещанское. Нас отпустили. Хотя никто не смог объяснить почему и за что. Просто выписали протокол за неповиновение полиции», — пояснила Дроздова, уточнив, что полицейские погрузили в автозаки и отвезли в отделение семь участников голодовки.

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Дроздова добавила, что объявленная 1 июля 2016 года бессрочная голодовка продолжается. «Уходить мы отсюда не будем. Мы сейчас подумаем куда. Мы готовы ездить сюда, пока не будут выполнены наши требования, мы отсюда не уйдем», — подчеркнула она.

Участник голодовки Тимур Анисимов напомнил, что протестующие неоднократно заявляли о своей проблеме и требовали большей прозрачности очереди за жильем и общественного контроля за ней, увольнения руководства департамента городского имущества Москвы, проведения инвентаризации жилищного фонда города, сокращения срока ожидания очереди и увеличение бюджета на статью расходов по субсидиям, а также проведения ежеквартального отчета о расходовании средств и ходе работ по обеспечению очередников жильем.

«Нас сейчас на месте порядка 5−6 человек. Мы ходим и ищем новое место. На старом месте, где была палатка — все перекопано», — отметил он в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, 11 июля напротив здания приемной «Единой России» в Банном переулке состоялась встреча очередников с депутатами. На мероприятии собралось порядка 80 протестующих жилищных очередников столицы, которые подписали коллективное обращение к правительству Москвы и партии «Единая Россия». За порядком следили сотрудники полиции. Одну из участниц акции протеста забрали в отделение.

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Как сообщала ранее корреспонденту ИА REGNUM глава общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, с начала бессрочной голодовки очередников несколько раз забирали в полицейский участок. Она добавила, что согласно данным общественной организации, в жилищной очереди в столице порядка 300 тысяч человек.

Отметим, что ранее руководитель департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов заявил, что в городе очередниками являются порядка 74 тысяч семей. По его словам, все из них приняты на жилищный учет.