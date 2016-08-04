«Уходить мы отсюда не будем»: голодающие очередники ищут новое место
Москва, 5 августа, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В Москве в Банном переулке вновь собрались жилищные очередники, заявила корреспонденту ИА REGNUM активистка, многодетная мать Лариса Дроздова. Она сообщила, что полицейские отпустили участников голодовки, задержанных вечером 4 августа 2016 года. После уничтожения палаточного лагеря, протестующие ищут другое место вблизи приемной «Единой России».
«Мы были не больше трех часов в отделении Мещанское. Нас отпустили. Хотя никто не смог объяснить почему и за что. Просто выписали протокол за неповиновение полиции», — пояснила Дроздова, уточнив, что полицейские погрузили в автозаки и отвезли в отделение семь участников голодовки.
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Дроздова добавила, что объявленная 1 июля 2016 года бессрочная голодовка продолжается. «Уходить мы отсюда не будем. Мы сейчас подумаем куда. Мы готовы ездить сюда, пока не будут выполнены наши требования, мы отсюда не уйдем», — подчеркнула она.
Участник голодовки Тимур Анисимов напомнил, что протестующие неоднократно заявляли о своей проблеме и требовали большей прозрачности очереди за жильем и общественного контроля за ней, увольнения руководства департамента городского имущества Москвы, проведения инвентаризации жилищного фонда города, сокращения срока ожидания очереди и увеличение бюджета на статью расходов по субсидиям, а также проведения ежеквартального отчета о расходовании средств и ходе работ по обеспечению очередников жильем.
«Нас сейчас на месте порядка 5−6 человек. Мы ходим и ищем новое место. На старом месте, где была палатка — все перекопано», — отметил он в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, 11 июля напротив здания приемной «Единой России» в Банном переулке состоялась встреча очередников с депутатами. На мероприятии собралось порядка 80 протестующих жилищных очередников столицы, которые подписали коллективное обращение к правительству Москвы и партии «Единая Россия». За порядком следили сотрудники полиции. Одну из участниц акции протеста забрали в отделение.
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Как сообщала ранее корреспонденту ИА REGNUM глава общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, с начала бессрочной голодовки очередников несколько раз забирали в полицейский участок. Она добавила, что согласно данным общественной организации, в жилищной очереди в столице порядка 300 тысяч человек.
Отметим, что ранее руководитель департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов заявил, что в городе очередниками являются порядка 74 тысяч семей. По его словам, все из них приняты на жилищный учет.