Загреб, 5 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич приняла решение о снятии своей кандидатуры с выборов генерального секретаря Организации объединённых наций, сообщило 4 августа хорватское агентство «Хина».

nezavisni.hr Весна Пусич — экс-министр иностранных дел Хорватии

Комментируя своё решение, Весна Пусич обратила внимание, что претенденты на должность нового генсека всемирной организации представляют «два разных профиля»: сотрудники учреждений ООН, имеющие опыт работы в самой организации, и люди с международным политическим опытом, но без опыта работы в Организации объединённых наций, к которой относится и она сама.

По итогам первого тура голосования в Совете безопасности ООН стало очевидно, что выборы нового генерального секретаря будут идти в направлении кандидатов от этой организации, отметила экс-глава МИД Хорватии. «Я считаю, что мои шансы быть избранной на эту должность нереальны», — добавил она.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом отборочном туре выборов генерального секретаря ООН, который прошёл 21 июля, победил верховный представитель организации по делам беженцев, португалец Антониу Гутерреш, вторым по количеству набранных голосов стал экс-президент Словении Данило Тюрк, а третье место заняла генеральный директор ЮНЕСКО, болгарка Ирина Бокова. Четвертую позицию разделили экс-глава МИД Сербии Вук Еремич и нынешний глава МИД Македонии Срджан Керим, а замкнула пятёрку бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Элизабет Кларк.

Первый тур голосования должен был дать представление о том, как распределяются симпатии членов Совета безопасности ООН. В рамках отборочных туров члены Совбеза отмечают в бюллетенях графу «поддерживается», «не поддерживается» и «мнение не выражено».

Утром 5 августа в Совете безопасности ООН должен состояться второй тур голосования. С учётом снятия Весной Пусич своей кандидатуры, за пост генсека продолжат бороться 11 человек.