Мадрид, 4 августа, 2016, 23:40 — ИА Регнум. «Накануне референдума главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо выражал опасения, что если «брекзит» победит, Испания попытается присоединить к себе эту территорию, — напоминает корреспондент портала Пабло Габилондо. — В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо заявлял, что «это будет та операция, которую весь испанский народ ждет уже 300 лет».

Флаги Гибралтара и Великобритании

Надо сказать, что население Гибралтара в подавляющем большинстве голосовало против «брекзита» (лишь 823 голоса за выход и около 20 тысяч — против). Как считают эксперты — именно из-за перспективы оказаться «отрезанным ломтем» Альбиона.

Теперь пришло время действовать, отмечает Гибилондо, сообщающий, что «в Лондоне считают необходимым увеличить присутствие военных судов Соединенного Королевства в проливе, чтобы послать тем самым гибралтарцам сигнал, что их не бросили. Еще в 2013 году Борис Джонсон, тогда мэр Лондона, а сегодня — глава МИД Британии, писал в The Telegraph, что «гибралтарцы хотят быть британцами до конца свей жизни и позже». Вряд ли он сегодня откажется от этого».

В то же самое время упомянутый выше Гарсия-Маргальо уже предлагает Великобритании «совместный суверенитет» карликового государства на ближайшие 50 лет, которые станут фактически периодом смены подданства Гибралтара с британского на испанское. «Однако главный министр Гибралтара с этим не согласен, заявляя, что никогда над его государством не будет развеваться испанский флаг» — подчеркивает испанское издание.

Испано-британская напряженность по вопросу Гибралтара наводит некоторых экспертов на параллели с британо-аргентинским спором из-за Фолклендских островов, перешедшим в 1982 году в войну.