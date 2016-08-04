Ташкент, 4 августа, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Аналитики интернет-проекта «Будь мобильным» провели подробное исследование тарифов на проводной интернет в 100 крупнейших странах мира по объёму ВВП.

Ключ к интернету

«Несмотря на единые принципы и топологию построения сетей связи, в разных странах мира доступ к инфраструктуре и сам интернет стоит по-разному», говорится в исследовании.

За основу брались цены двух операторов-лидеров по сегменту проводного интернета в каждой из стран, стоимость переводилась из национальных валют в доллары США по курсу на 27 июля 2016 года.

Лидером по дороговизне 10 мегабитного интернета стала Эфиопия — почти $198, за которой следуют Туркмения ($169), Ангола ($166), Мъянма ($150) и Узбекистан ($144).

«Во всех указанных странах абонентская плата за использования проводного интернета 10 Мбит/с превышает $100 в месяц», отмечают эксперты.

В тройке стран с самым дешевым интернетом фигурируют Украина ($3,44), Россия ($5,55) и Румыния ($7,95).