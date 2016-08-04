Москва, 4 августа, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В Москве разрушен лагерь голодающих очередников в Банном переулке. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM одна из голодающих Светлана Демина, палатку снесли, а протестующих задержали и доставили в Мещанское отделение полиции «без объяснения причин». Лагерь очередников будет перенесен. Место пока неизвестно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Палаточный лагерь очередников в Банном переулке

«Произошло это сегодня вечером, в районе 18:30. Пришли сначала рабочие непонятной национальности и сказали, что нужно копать. Они начали сгонять очередников и говорить, что надо сносить палатку. Потом пришла полиция и силой оттеснили народ, поставили заграждения. Семь человек задержали: двое человек голодающих и пять из группы поддержки. Их погрузили в автозаки и увезли в Мещанский отдел. Все вещи, которые были в палатке не отдали и увезли», — сообщила Демина.

По ее словам, задержанные до сих пор находятся в отделении полиции, сотрудники правоохранительных органов статью заявляют о нарушении по статье 19.3 КОАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

На данный момент весь сквер напротив здания приемной партии «Единая Россия» перекопан, установлены заграждения, на месте находятся три сотрудника полиции. Висит табличка: «На территории парка «На Банном» ведутся работы по благоустройству территории, просьба по газонам не ходить».

Напомним, для того, чтобы добиться прозрачности очереди за жильем и общественного контроля за ней, активисты общественной организации «Очередники Москвы» организовали бессрочную голодовку 1 июля 2016 года. В Банном переулке на протяжении более одного месяца была разбита полиэтиленовая палатка, в которой проживала группа из 10 человек. Среди голодающих многодетные семьи, родители детей-инвалидов. Как заявила ранее глава общественной организации Луиза Мартьянова, очередников неоднократно забирали в полицейский участок.

11 июля состоялась встреча депутатов с голодающими очередниками. Порядка 80 человек пришли на акцию протеста и подписали обращения для коллективной подачи в правительство Москвы и в партию «Единая Россия». Одну из женщин, которая пикетировала у входа партии «Единая Россия» с плакатом, забрали в отделение.

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