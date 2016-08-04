Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 августа, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) передал Олимпийскому комитету России (ОКР) окончательный список российских спортсменов, которые допущены к участию в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 4 июля, заявил журналистам глава ОКР Александр Жуков, сообщает «Р-Спорт».

Прыжки в высоту

Он подтвердил, что ОКР действительно получил окончательный список утвержденных МОК российских спортсменов. По словам Жукова в список вошли примерно 270 российских спортсменов. «Все, что федерации дали, все одобрили. Практически по всем видам спорта в полном составе», — отметил Жуков.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) развернуло обширную кампанию против российского спорта. Были представлены некие доклады, основанные на голословных утверждениях платных информаторов, в которых Россия обвинялась в создании «государственной допинговой программы».

Некоторые антидопинговые службы различных стран, в частности, США, потребовали отстранить от Олимпиады всю российскую сборную. Однако МОК такого решения не принял, предоставив международным федерациям видов спорта самим отфильтровать российских спортсменов. Больше всего досталось российским легкоатлетам — из них только одна Дарья Клишина поедет на Олимпиаду.