Москва, 4 августа, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Петиция с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с призывом уволить с занимаемой должности председателя правительства Дмитрия Медведева, опубликованная на сайте change.org утром 4 августа, всего за полдня набрала более 65 тыс. голосов. До установленного инициатором петиции лимита в 75 тысяч голосов, таким образом, осталось совсем немного.

Советская сельская школа. 1964

Как напоминает ИА REGNUM, гнев интернет-пользователей вызвала реплика премьера, брошенная в ответ на вопрос одного из участников молодёжного форума «Территория смыслов», прошедшего во Владимирской области. Отвечая преподавателю из Дагестана, который спросил, как можно прожить на зарплату в 10—15 тысяч рублей, Дмитрий Медведев ответил, что работа педагогов — это призвание, а за деньгами нужно идти в бизнес. «Я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и как-то, так сказать, ещё что-то заработать».

«КабМин должен возглавлять компетентный, образованный, радеющий за страну человек. Сейчас же мы видим обратную картину. Не должен рекламное лицо компании Apple, спящий на открытии Олимпиады, человек советующий учителям «как-то, где-то подрабатывать, чтобы выжить», стоять во главе Кабинета Министров. Рыба гниет с головы, может отсюда «эффективность» работы министерств?!» (Орфография и пунктуация автора сохранены) — гласит текст адресованной президенту петиции.

Еще более резко «нетленку» от Медведева оценивают подписавшие: «не доверяю такому Премьер-министру, который абсолютно не воспринимает реалии России и населения адекватно», «Я учитель с 33 летним стажем. 27 лет проработала в одной школе, пенсия 9300. А сейчас подрабатываю уборщицей и дворником. Но мне за себя не стыдно. Мне стыдно за г. Медведева, которому безразличны судьбы людей, вынужденных выживать, а не жить достойно», «Надо ему установить зарплату 15 000 рублей, лишить всех льгот. А если не понравится, пусть идет в бизнес. Там будет проще заработать» — гласят комментарии под петицией.