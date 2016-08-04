* запрещённая в России организация

Абуджа, 4 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Раскол и смена вождя нигерийских исламистов — это ложь и «происки врагов Ислама». Об этом в видеообращении, опубликованном Sahara Reporters 4 августа, заявил действующий лидер «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакар Шекау.

AK Rockefeller Боевики «Боко харам»

Вождь исламистов заявил, что «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сплотились перед угрозой и не собираются менять руководство под давлением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, «неверные» попытались обмануть его, но «Пророк предостерег нас… Мы не собираемся принимать никаких эмиссаров» — говорит Шекау.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась новость о расколе и возможной смене лидера нигерийских исламистов — к такому выводу пришли сотрудники группы разведки SITE, проанализировавшие внутреннюю прессу исламистов: в качестве вождя «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в новых публикациях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упоминается Мусаб аль-Барнави.

Нигерийская «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких исламистских группировок в мире — за годы гражданской войны, которую радикалы ведут против правительственных сил, погибли десятки тысяч мирных жителей Нигерии. Абубакар Шекау возглавил группировку после смерти ее основателя Мохамеда Юсуфа в 2009 году. В 2015 году исламисты потерпели ряд крупных поражений от войск нигерийского правительства, в результате чего в марте 2015 года группировка присягнула «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ