Москва, 4 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Лидер эсеров Сергей Миронов в своём FB подверг резкой критике позицию Дмитрия Медведева по работникам образования, которую последний озвучил в ходе форума «Территория смыслов». Он написал:

«Как мы помним, премьер-министр Дмитрий Медведев уже дал пенсионерам универсальный совет — «держаться». А теперь выдал не менее вопиющую рекомендацию молодым преподавателям: при низких зарплатах нужно стараться подзаработать на стороне, а можно и вовсе уйти в бизнес.

Председатель правительства — просто кладезь антинародных мудростей. Причем, о повышении зарплат сотрудникам вузов — прямой обязанности правительства — г-н Медведев вспоминает в последнюю очередь.

Очевидная задача государства — повышать престиж важнейших профессий: педагогов, медработников, ученых. Но наше правительство и прямо, и косвенно декларирует иной «господход»: трудитесь впроголодь, «по призванию», и радуйтесь, что не попали под очередную оптимизацию. А не хотите — вон из профессии. Сколько молодых специалистов захотят заниматься подвижническим трудом? Какое будущее ждет страну, где принято так обращаться с кадрами?

Российская система образования и так превратилась в рассадник неравенства — когда ректор вуза получает миллионы, а зарплата простого преподавателя не превышает 40 тысяч. Аналогичная ситуация складывается и в других бюджетных сферах.

Программное требование нашей партии «Справедливая Россия» — зарплаты бюджетников необходимо повышать до уровня доходов госслужащих. Средства для этого есть, мы указываем правительству, где их найти. А если министры во главе с Медведевым не способны этого сделать, мы тоже можем предложить им иной путь — в отставку! Идите в бизнес, на заработки, затяните пояса — воспользуйтесь собственными рецептами. Если все, что вы можете дать людям — бесплатные советы, не занимайте зря министерские кресла».