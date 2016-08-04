Минск, 4 августа, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Литва и Белоруссия должны думать вместе, как эксплуатировать БелАЭС. Об этом 4 августа заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

Комментируя ситуацию на строительстве АЭС в Островецком районе Гродненской области, Лукашенко заявил о желании заменить упавший корпус реактора при наличии хотя бы малейших повреждений. По его мнению, случай на стройплощадке излишне политизирован и неадекватно представлен в СМИ.

«Некоторые дописались, и даже россияне (больше всего российские средства массовой информации) — «упал реактор на строящейся атомной станции в Белоруссии». Да очнитесь: там никакого реактора еще и нет, там есть металлической корпус — «бочка» — толщиной 20 см, в который будет помещен реактор, — сообщил Лукашенко. — Мне доложили на утро, когда этот инцидент произошел. Они (строители) перемещали его на складе, тренировались поднимать. Его подняли на мой рост, может, чуть выше, стропы не выдержали, и эта «бочка» одним краем упала на землю, с которой ее подняли».

Лукашенко заявил: «Я лично контролирую ход строительства этой станции, не говоря уже о каких-то инцидентах. Если бы там фундамент заложили и кусок стены обвалился, наверное, тоже было бы гвалту на весь мир». Он также отметил, что в интересах России обеспечить безопасность БелАЭС, так как «она строит массу станций по всему миру: в Турции, Египте собираются построить, в Иране и Китае строят».

«Встречаясь недавно с уезжающим послом Литвы, я ему сказал следующее: «Давайте прекратим эту тягомотину, давайте прекратим наступать друг на друга: вы будете на нас, а мы будем отбиваться — по строительству атомной станции. Давайте сделаем ее совместно в плане того (у них сегодня дефицит электричества), что мы будем по нормальным, приемлемым ценам поставлять вам электричество. Мы забираем сегодня людей, которые на Игналинской станции остались без работы (станцию закрыли). Мы привлечем этих людей для работы у нас. Они будут для нас не чужие люди. То есть масса проблем, давайте будем вместе думать, как эксплуатировать эту станцию, а не стоять лоб в лоб и друг на друга показывать пальцем», — рассказал «президентскому пулу» руководитель постсоветской республики.

Лукашенко сообщил, что направил руководству Литвы предложения об извлечении совместно выгоды при эксплуатации БелАЭС. Он также заявил о «крайней заинтересованности» наблюдением экспертов из Прибалтики и Польши за строительством АЭС в Белоруссии, но против «политизации» и «болтовни». В качестве примера Лукашенко указал на отсутствие гевалта в Белоруссии в связи с недавним пожаром на закрытой Игналинской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство АЭС в Белоруссии осуществляет российская госкорпорация «Росатом», а финансирует проект правительство РФ, выделившее кредит $10 млрд, который осваивают также и белорусские субподрядчики. Именно по вине субподрячика, сообщал «Росатом», произошёл случай на стройплощадке БелАЭС, который нельзя назвать событием. Российская госкорпорация заявила о возможности замены корпуса реактора, если белорусский заказчик выкажет такое желание.

Напомним, БелАЭС строится по проекту «ВБЭР-1200». Первый энергоблок мощностью 1200 МВт планируется запустить в 2018 году, второй такой же мощности — в 2020 году. Власти Литвы, не добившись согласия граждан на строительство АЭС в Висагинасе (по «фукусимскому» проекту японской «Хитачи») взамен закрытой по требованию Евросоюза Игналинской АЭС яростно критикуют проект БелАЭС. Президент Литвы Даля Грибаускайте не постеснялась заявить о намерении воспрепятствовать работе БелАЭС. Госструктуры Литвы щедро финансируют мероприятия по дискредитации проекта БелАЭС и нагнетания в прибалтийской республике русофобских настроений и «чернобыльского синдрома».