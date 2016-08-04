Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия») попросил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу объяснить, кто решил повесить мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму на здании режимного объекта Минобороны. Об этом обращении корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 августа в аппарате парламентария.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятная доска Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга

«Эсер» обратил внимание, что памятный знак Маннергейму появился на стене филиала Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице незаконно, так как Совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга не одобрял это решение.

В своем обращении депутат просит Сергея Шойгу сообщить, кто стал инициатором появления доски. Алексей Ковалев подчеркивает, что увековечивание имени Маннергейма в Петербурге оскорбляет чувства всех россиян и наносит непоправимый ущерб памяти павших в войне.

«Как известно, деятельность Карла Густава Маннергейма не исчерпывается его службой в российской армии. В 1918 году он организовал массовые убийства русских по этническому принципу в Выборге и Тампере. В период Великой Отечественной войны он был организатором блокады Ленинграда, при нем на территории Карелии появились «лагеря смерти» для военнопленных советских солдат. То есть в настоящее время на здании режимного объекта Министерства обороны РФ установлена мемориальная доска в честь человека, действия и решения которого привели к убийству сотен тысяч воинов Красной (Советской) армии, гражданского населения», — пишет Алексей Ковалев.

Он также интересуется у Шойгу, проверило ли Минобороны законность установки доски и какие меры ведомство предприняло, чтобы привлечь к ответственности виновных в ее незаконной установке.

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Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

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За последнее время доска уже не единожды подвергалась атакам недовольных ее появлением граждан, ее забрасывали банками с красной краской и требовали демонтажа.

Как стало известно ИА REGNUM, для защиты доски от актов гражданского возмущения была нанята частная охрана, а для оперативной очистки доски от краски — клининговая компания. Оплачивают их услуги «инициаторы установки доски». При этом военнослужащим Военного инженерно-технического университета поручено вызывать полицию в случае ЧП у доски Маннергейму.