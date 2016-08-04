Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Вплотную примыкающая к Петербургу деревня Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, в которой ведется активное жилищное строительство, получит статус города. Об этой инициативе сегодня, 4 августа, на встрече с застройщиками сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Baranov Denis Деревня Кудрово

Деревня Кудрово, расположенная на юго-восточной границе Петербурга и Ленобласти, за восемь лет активной застройки фактически превратилась в продолжение северной столицы. Первый жилой комплекс «Новый Оккервиль» был заложен здесь еще в 2008 году, в этом микрорайоне на севере поселка строится более 1 млн кв. метров жилья. Сегодня в Кудрово возводится сразу 11 жилых комплексов.

«Пора думать о том, чтобы готовить документы вместе с администрацией поселения, чтобы данному населенному пункту все-таки присваивать статус города. С учетом строительных нормативов и плотности населения, это правильно», — сказал Александр Дрозденко.

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При этом глава региона отметил, что проблем с обеспечением инфраструктурой в Кудрово значительно меньше, чем в других активно застраиваемых населенных пунктах Ленобласти на границе с Петербургом, например, в Мурино (к северу от Петербурга).

«Мне кажется, что люди даже иногда недопонимают, насколько здесь ситуация лучше. Здесь бьются за сужение проезжей части. В то же время, если сегодня муринским предложить дорогу, любую — с расширением, с сужением — наверное, ничего кроме счастья, лица местных жителей не демонстрировали бы. Здесь немножко другой спрос, другие требования, другая среда. В целом ситуация, более менее спокойная», — отметил Дрозденко.

Однако, заметил глава региона, в Кудрово все же остается ряд проблем, связанных с социальными объектами, улично-дорожной сетью, остается необходимость строительства центрального пункта полиции и пожарного депо.

К 1 сентября в Кудрово откроются две новые школы, одна из которых на 1600 мест — самая большая на Северо-Западе. К 2020 году предусмотрено строительство 11 детских садов на 1820 мест и 5 школ на 4575 мест. В 2020—2021 годах в Кудрово появится станция метро.

«Хаос побежден пока только на бумаге. У нас подписаны все соглашения по социальным объектам, документы и графики ввода в эксплуатацию дорог в Кудрово, есть документы по пождепо, осталось только реализовать все эти решения уже в конкретных объектах», — подытожил строительный вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале жители Кудрово и Мурино инициировали сбор подписей под петицией о передаче этих поселений в состав Санкт-Петербурга. Инициаторы обращения из Кудрово подчеркивали, что их деревня превратилась в быстро застраиваемый «спальный район» Петербурга. В то время как населения становится всё больше, инфраструктура остаётся «деревенской». Однако эксперты полагают, что недовольство жителей просто используют в предвыборной борьбе, и их положение от смены «прописки» не улучшится.